El CIGA ofrece curso básico para el uso de drones y procesamiento fotogramétrico de imágenes

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-27-ENE-2020/ El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, (CIGA) ubicado en el Campus Morelia, a través de su Laboratorio Universitario de Drones, (LUD) abre inscripciones para participar en el curso básico para el uso de drones y procesamiento fotogramétrico de imágenes, que se llevará a cabo del 10 al 14 de febrero próximos, en horario de las 9:00am a las 3:00pm.

Los vehículos aéreos no tripulados o drones, como también se les conoce, resultan en la actualidad una herramienta tecnológica indispensable para múltiples campos y necesidades profesionales; existe una gran variedad de formas, tamaños y capacidades operativas de vuelo en función del uso para el que los equipos se encuentren destinados.

Estos dispositivos tienen un gran potencial para la adquisición de información en diversas áreas de la ciencia y dado su bajo costo y relativa facilidad de uso en entornos de difícil acceso o que representan algún riesgo, se han convertido en una tecnología de amplia utilización en actividades tanto recreativas como profesionales.

No obstante, existen una serie de regulaciones relacionadas con la operación de los vehículos aéreos no tripulados y su operador(a) es responsable por ejecutar vuelos seguros, que reduzcan la posibilidad de causar daños o lesiones derivados de accidentes o maniobras, así como de no ingresar a espacios aéreos clasificados como restringidos, lo que podría poner en riesgo la operación de otras aeronaves o bien, transgredir lo dispuesto por ordenamientos jurídicos aplicables en nuestro país.

De ahí la importancia de que los operadores de drones adquieran un entrenamiento profesional, que los capacite para ejecutar rutinas de vuelo seguras, reaccionar de forma oportuna y correcta ante emergencias y maximizar la utilidad profesional de su actividad con vehículos aéreos no tripulados.

El curso tendrá una duración de 30 horas, divididas en cinco sesiones y contempla como parte de su temario, aspectos como regulación de vuelo en México, maniobras básicas y avanzadas, así como los principios del procesamiento fotogramétrico de imágenes, relativo a determinar dimensiones y posiciones de los objetos en el espacio a partir de medidas realizadas sobre fotografías.

Dado que el curso considera un importante componente de práctica de vuelo, el cupo es limitado. Se encuentra abierto para profesionales, estudiantes y entusiastas con edad mínima de 18 años y se ofrecen descuentos a instituciones que inscriban a dos o más alumnos.

Para información sobre costos e inscripciones, pueden contactar al correo: econtinua@ciga.unam.mx o bien, llamar a los teléfonos: (332)182-34-39 y (443)3-22-27-77 Ext. 42689.