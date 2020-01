Alarmante la forma en que MORENA conduce al país: Juan Bernardo Corona

Vergonzoso que el Presidente minimice cifras de bajo crecimiento económico

Justifican la falta de resultados con su “yo tengo otros datos”

Ya basta de las andanadas de MORENA y sus aliados



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-30-ENE-2020/ El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó como preocupante la forma en que MORENA y su Presidente están conduciendo el país y la falta de resultados para los mexicanos.

Juan Bernardo Corona, Presidente del CEE-PRD dijo que es vergonzoso cómo el Presidente de México minimiza la contracción de la economía y trata de justificar la falta de resultados con decir “yo tengo otros datos”.



El Dirigente Partidista se refirió a los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) que dio a conocer Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en donde señalan que la economía mexicana registró una contracción de 0.1 por ciento en el año 2019, y que sería la primera caída de la actividad económica del país de un inicio de sexenio desde el gobierno del ex presidente Vicente Fox Quezada.

“Nos preocupa la forma en que están manejando al país, ya basta de tantas andanadas de MORENA y sus aliados, no debemos permitir que haya oídos sordos ante problemáticas reales, tenemos una economía que no crece, problemas de seguridad pública, no hay combate al narcotráfico, ni al crimen organizado y el tema de migración que no puede resolverlo”, afirmó.

Para finalizar, Corona Martínez mencionó que si bien el Presidente de México ha presentado su gabinete de “Crecimiento Económico”, éste no garantiza los resultados porque a más de un año de gobierno no se han generado condiciones favorables para que el sector privado genere nuevas inversiones y con ello nuevos empleos, pues el propio Alfonso Romo, coordinador de citado Gabinete, ha declarado que sin crecimiento económico no existe nada.