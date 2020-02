Uruapan Carece de protocolo para enfrentar contingencias telúricas

LB/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-31-ENE-2020/ Dinero ni protocolo contra continencias en Uruapan, podría haber lugares para albergar algunos ciudadanos pero no hay capacidad de resolver en caso de un problema telúrico, advirtió el presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez González.

Luego que el sistema sismológico (SSN) en Michoacán ha dado a conocer que la actividad sísmica en el Estado de Michoacán es intensa y la población se encuentra en constante alerta, en menos de un mes se han registrado más de mil 80 sismos, del 5 de enero al miércoles 29.



La mayor actividad es cerca de Uruapan, el sismo hasta ahora más potente se registró el pasado 23 de enero del 2020 a las 2 horas 49 minutos con magnitud de 4.1 grados en la escala de Richter.

Investigadores del SSN, en un comunicado oficial, calificaron la actividad sísmica como intensa debido a la seducción de la placa de cocos que se ubica por debajo de Lázaro Cárdenas en Michoacán.



Ante esta situación entrevistado al respecto Manríquez González, comentó que no hay en Uruapan, condiciones para enfrentar una catástrofe de alta magnitud, el gobierno no está preparado, no hay alberges, aunque si lugares que de último momento se podrían adaptar cinco los centros comunitarios, pero se consideran espacios insuficientes.