Lamentable el retroceso en materia de salud: PAN

COMUNICADO 173/MORELIA MICHOACÁN, 5 DE FEBRERO DE 2020.- Es lamentable que haya un retroceso en materia de salud, que por no aceptar las propuestas de un partido político se afecte a los mexicanos, manifestó Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), ante el rechazo del Gobierno Federal a las propuestas para mejorar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“El Gobierno Federal ha demostrado que cuando se trata de captar el voto de los mexicanos es el primero en mover todo lo que está a su alcance, pero si tratamos un tema tan importante como es la salud, se niega a escuchar y los afectados son los mismos de siempre, las personas que menos tienen para pagar un tratamiento médico”.

Escobar Ledesma afirmó que ante la propuesta planteada por parte de los gobernadores panistas en materia de salud, encontraron la falta de interés de la Federación.

“Acción Nacional busca enriquecer con sus propuestas este sistema, sin embargo, la incapacidad de lograr acuerdos, la cerrazón con la que trabaja el Gobierno de la República confirma un criterio autoritario, que no escucha, que impone, sin importar las afectaciones que cause. Hoy ya vemos que tristemente muchos pacientes no pueden continuar con sus tratamientos, se encuentran en la incertidumbre y eso debe parar, se debe garantizar la atención médica”.

Destacó que el modelo planteado por el Gobierno Federal en el Insabi carece de una viabilidad financiera, por lo que esta es una de las principales propuestas que presentaron los gobernadores panistas, además de solicitar incrementar el porcentaje del PIB, que se destina a la salud pública, pasando al menos del actual 2 por ciento al 5 por ciento que recomiende la OCDE y la OMS, y, garantizar el abasto de medicamentos.