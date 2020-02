GRINGA, GRINGA: Todo sigue igual

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-05-FEB-2020/ “¡Miénteme Pinocho!” no es posible que los gobernantes digan tantas mentiras y los representados sientan que llegan al clímax al escucharlas, que si ahora sí, que si buscamos el bien del pueblo, que si trabajamos duro hasta ver oscuro; en fin, la cosa es que sin tetas no hay paraíso, traducido ¿sin contubernio no hay delincuencia?



La misma gata pero revolcada Amlo sigue conquistando a base de mentiras, con distractores dándole el avión a quien lo permite, quien le cree, pero bueno el país más sumido cada día y claro que se verá reflejado en el bolsillo de cada quien.



Un gobierno sin pies ni cabeza, pero mentiras tenga popularidad y personas que lo quieran pos así cada vez peor, la gasolina no ha bajado ni un peso, al contrario, el gas igual, el crecimiento de 0,08 por ciento pegará a quienes tengan créditos, no sigue ando avión, en un año no ha cumplido nada y la delincuencia ups haciendo bodas fifí y nadie los veee… ¿Hay o no contubernio?



El gober michoacano no canta mal las rancheras, aunque las chifla muy bien, pero bueno sale a presumir inteligencia militar ¿dónde? ¿Cuál? Si no fuera por actos casuales y causales, no abra detenidos simples… acaso el gober ¿tiene otra información? Al menos así lo deja ver ¿Porqué no es un gober normal?



Y pos que decir de lo local, no solo Vico Manrico es responsable de tanta inseguridad, es cierto si hubiera inteligencia militar sería otra cosa, otro gallo les cantaba, pero pos no quieren ver la realidad nadie tiene la solución mágica, pero todos pudieran tener voluntad.



A ver que un ciudadano común se robe una camioneta o u chicle en la siguiente esquina lo detienen ¿No? Y ¿tons? las cosas hay 600 cámaras de vigilancia en el municipio, y cero detenidos ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo lo entendemos? Algo en el sistema no está bien o ¿alguien?



“En país de ciegos el tuerto es rey”, es normal que personas con incapacidad intelectual sean alabadas por los menos agraciados en intelecto, academia, hace falta que las personas se documenten para que puedan elegir buenos representantes, aguas ya viene el 2021 y es así en dónde debemos respingar como pueblo, en las urnas señores.



Es difícil entender que los que se quejan del mal gobernó son aquellos que más venden lo votos, acarrean personas y tratan de persuadir para que voten por aquel que más paga, más dificil ver en redes sociales quejándose pero cuando se convoca hay cero participación ciudadana, no pues…



Ahora en redes sociales pidiendo firmas para sacar el presidente, si la solución fura la salida de un presidente, que chingón sería aunque legalmente imposible por eso es muy bueno leer y documentare para no dar pena ajena, es momento de solidarizarse la unión hace la fuerza.



Qué raro que la mayoría de cercanos al encargado de la comunicación social del municipio, sean quienes más publican temas escabrosos, nota roja, imágenes fuertes, pero bueno ellos lo publican pero es responsable quien las ve.



Lo más raro es que tienen grupos de watsapp y es en esos grupos en dónde se piden firmas para sacar al Manrico de la presidencia, las malas lenguas dicen que el portal web del encargado de Juana la rana se lleva solamente 40 mil pesos mensuales, por publicar nota roja ¿será verdad?



La realidad es que Raulín Pandilla de PC , les facilita la notas y las imágenes algunos reporteros que los tiene ahí de guardia, en la oficina, escuchando todo lo que pasa, lo reportes, le facilitan toda la información de primerísima mano, y luego se quejan de que se filtran las cosas, ¿halconeando?, ¿quien los entiende?



Bueno pos Raulín Pandilla ¿está ganando? Por permitir que las ambulancias, oficiales de PC, lleven a un hospital privado a los pacientes, y con equis medico particular que, dicen, les da dinero por cada paciente que le entregan.



Pandilla se ve, tan buen muchacho… así que ver para creer, pero hay evidencias, indicios y hasta alguna prueba, pos la contraloría le debe entrarle, pero no vaya a ser como el caso de corrupción de Juan Costillita, que solamente gritó y denunció mediáticamente, pero hasta ahí nomas… “y pos yo que hacía ¿puro coqueteo?



En fin ya lo dijo el preciso: las mañas delos sindicatos, o se lo dijo el jefe que si sabe de qué habla, así que en que van con las campañas, y ya salió el peine que la secretaria de la planilla Tizoc, digo Henoc presume llevar a su novia, es puro chisme de las personas o ¿será verdad? Pos con razón traicionó a los otros…¡ah raza…!



Pos así las cosas,los políticos que quieren ser presidentes meten mano y Empiezan por los sindicatos para llevar agua pal 2021 y desde aquí se están moviendo las agua, porque el pueblo se los pide, pobres y ellos bien sufridos…¡ajá!.



Los políticos que aspira llega a la presidencia municipal están calientes, pero “no por mucho madrugar amanece más temprano” ven la tempestad y no se hincan, hay que sentarlos en hielo pa que se enfríen un poco.



Les falta un rato, sigan trabajando en lo que es su obligación y después piensen en lo que sigue ¿no? No es mucho pedir, pero es tiempo que gane voluntades, con resultados y trabajo, no dándole atole con el dedo a sus representados, entregando pelotitas, chiles dulces y chocolates, así de hipócritas no.



Porque pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA ¡SE CHINGA!



Fe de ratas.- este texto e ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.