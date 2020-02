Con 9 mil 711 familias reencontradas, celebra Palomas Mensajeras su tercer aniversario

Desde su nacimiento, el 8 de febrero de 2017, dos mil 427 (25% del total), personas procedentes de pueblos originarios, han recibido su visa para reencontrarse con seres queridos en EU

MORELIA, MICHOACÁN, A 9 DE FEBRERO DEL 2020.- Con la aprobación de nueve mil 711 visas y por tanto, el mismo número de familias reencontradas, el programa sello del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, Palomas Mensajeras, llegó al tercer aniversario de su nacimiento.

En este marco, el personal de la Secretaría del Migrante (Semigrante), encabezado por su titular, José Luis Gutiérrez Pérez, recorrió los municipios de Salvador Escalante, Pátzcuaro y Tingambato, para revisar la documentación de 90 madres y padres de familia que fueron integradas, para en breve, apoyarlas en el trámite de su visa y reencontrarse con sus seres queridos en Estados Unidos.

En estos municipios, donde gran parte de sus habitantes son indígenas, 25 personas adultas de Salvador Escalante, 36 de Pátzcuaro y 29 de Tingambato quedaron integradas a este programa de reunificación familiar, que en estos tres años ha permitido a dos mil 427 (25% del total), personas procedentes de pueblos originarios, obtener una visa para viajar al vecino país del norte.

Originario de la comunidad de Ihuatzio, municipio de Tzintzuntzan, don Santiago Rivera Urbina, de 87 años de edad, se integró al grupo de Pátzcuaro para solicitar la visa que le permitirá volver a abrazar a sus tres hijos que radican en Luisiana y a los que no ve desde hace más de 20 años.

Con un nudo en la garganta, agradeció el apoyo del programa sello del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, al que pensó jamás tendría acceso por ser indígena y recordó el maltrato que sufrió hace unos años, cuando uno de sus hijos enfermó y él viajó a la Ciudad de México en busca de tramitar su visa para viajar a Estados Unidos a verlo.

“Yo lo intente, me mandaron al consulado, llevaba yo una carta que me había mandado uno de mis hijos que está en Estados Unidos, me presenté ante el consulado y allá me dicen ¿está muy enfermo tu hijo? y le dije que sí y me dijo pues entonces dígale que me hable, porque eso dicen todos, así es que habla él o hasta aquí se acabó, aquí no hay nada para ti y váyase a otra parte pero a donde iba yo, si no conozco México, allá en el centro donde están edificios grandes, yo sentí un desprecio tan grande, solo fui a sufrir, así que gracias por hoy estar aquí, por venir a escucharnos”, compartió.

Desde su nacimiento el 8 de febrero del 2017, por iniciativa del mandatario michoacano, este programa de reunificación familiar binacional, ha permitido que habitantes de 89 municipios michoacanos, recibieron su visa para viajar a California, Texas, Illinois, Oregón, Carolina del Norte, Georgia, Washington y Utah.