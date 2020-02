GRINGA, GRINGA: El amor y el interés

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-12-FEB-2020/ “De los arrepentidos se sirve Dios” ahora resulta que ex perredistas quieren regresar, si, que regresen pero lo que se llevaron, cuando vieron que no los recibieron en Morena, quieren regresar al PRD. A caray saben que sin partido las reelecciones no se darán.



Bueno aquellos políticos de ADN que dejaron al PRD para sumarse a las filas e Morena y que no pudieron, no deben ser aceptados en el amarillo, porque se fueron hablando mal como viles.



Malagradecidos con el PRD y con los perredistas, hicieron rueda de prensa y anunciaron su salida, del Sol Azteca, con bombo y platillo y su adherencia al proyecto de Torres Piñata y ahora resulta que siempre no, no encuentran lugar los 27 perredistas que abandonaron a Torres Piñata.



Ahora resulta que salen y Torres Piñata, no pos si, lo que quieren es reelección en caso de Erick Juárez y su hermana del pueblo, pos habrá que ver porque para la reelección es necesario que un partido político los apoye de lo contrario, no hay nada, y pos con tanta traición se pueden quedar como el chinito, “nomás milando”.



Pero no se calienten granizos, no por mucho madrugar amanece más temprano, aún hay que ver si a los pueblos que quieren les toca hombre o mujer, dicen las malas lenguas en el caso del PAN ya andan moviendo los hilos pa que hombre y de esa manera Marínela Peluches saca a su candihijopolitico… ¿quién será?

El comal le dijo a la olla, hay varios querendones del poder, hay quienes dicen que Manri los apoya, pero ¡oh! Sorpresa Manry no apoya a naiden, porque en este momento bastante tiene con sus propios compromisos…



Vicko Manrico aún no tienen propuesta, de candidato, porque es muy pronto para definiciones, y primero deben analizar otras cosas, como tipos de candidaturas y género que corresponda, Adys Magaña lo sabe y esta al acecho, pero tranquila, no descarta jugar y buscar, aunque en las encuestas no llega en primer lugar, sin embargo aún tiene tiempo para conquistar corazones.



Bueno pus hartos quieren, ay anda Juanito el Travieso, en México y cerquita de Nacho campestre, a Nachito le importa la relección a la diputación federal y pos Juanito la presi, ay que ver, deben mover hilos desde ahora…



Loso tricolores no tienen gallos, al menos que nuevamente salga la pareja real y Peter Pan se anote nuevamente a la presidencia burricipal, quizá, el que persevera alcanza, Selenota iría por terecera ocasión, para después irse a Cancún…



Pos así las cosas pero sea quien sea debe tener una extraordinaria propuesta para darle a lo uruapenses servicios básicos eficaces y seguridad, al menos esos puntos que el actual gobierno no ha logrado concretar.



Ah olvidaba pues Paco Cerillo con sus mil asesores tiene la respuesta y s ir a regalar uniformes a los jóvenes que juegan futbol, lo muy malo es que se destapó antes de tiempo y eso le impide llegar, porque fácilmente lo sacan de la jugada, esos asesores no le informan que no debía pedirle apoyo a los medios de comunicación, antes de tiempo, pero el que compra barato la riega cada rato.



¿A qué horas llega la suertuda Maye a la presidencia buricipal?, tal vez hace buen papel, últimamente se documenta mucho en el Facebook, siempre comparte ideas del primer mundo, pero lo que es de leyes aprobadas en Michoacán, eso sí que lo ignora, bueno partiendo de su llegada al congreso, por pura chiripa, pos asi las cosas.



Brenda Praga está haciendo lo mesmo, ay la lleva y está trabajando para tener con que jugar, está haciendo más que la propias Mayela y Paco, pero calladita y dando pasos como los gatos.



No pos si todos quieren con la Transformación de cuarta, algunos podrán llegar pero con el desmadre partidista que traen es complicado, para nadie es secreto que se trata de ex priistas viejos que traen muchas mañas, ya parecen del SUTEM.



Hablando del SUTEM ya se supo que el actual secretario general quiere imponer a Henóc, para él irse a continuar apoyando a Brenda Fraga ¿será Verdad? Que se retira de la presi ¿tanto miedo tiene a sus karmas? Que Hizo hartas averías, dicen las malas lenguas ¿será?



Bueno pos ay que ver lo cierto es que en la presi no hay nada escrito y el trabajo de los secretarios sigue deficiente, Vicko dice que habrá más cambios pero no se ve claro, y eso de mover personal de un lado a otro hasta dónde e conveniente.



El problema de la basura sigue deficiente y el presi dice que porque los empleados de los sindicatos son mañosos, en el trabajo, no se vaya a mal interpretar y ton si… pos e refiere a que no trabajan ni dejan trabajar, de ese tamañote los tienen…



Entre políticos te veas, la lucha del poder por el poder es ambiciosa capaz de todo, son pleitos encarnizadas que tienen como finalidad la taquilla, porque hasta el santo desconfía cuando la limosna es grande.



Quien quiera llegar sin duda debe invertir bien su dinero, no es lo mismo, los resultados siempre serán distintos, así que ojo, mucho ojo, porque como dice el dicho “cada lunes y cada martes hay pendejos por todas partes” y pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJE SE CHINGA.



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.