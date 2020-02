En operativos, Policía Uruapan asegura a 3 masculinos

-Uno por posesión de “Crystal” y dos más a bordo de un vehículo con reporte de robo

URUAPAN, MICH; VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2019.- Mediante acciones operativas, elementos de la Policía Municipal de Uruapan, en hechos distintos, aseguraron a tres personas del sexo masculino por posesión de la droga conocida como “Crystal” y por circular en vehículo con reporte de robo.

Al realizar recorrido de disuasión sobre la Calzada Benito Juárez, agentes municipales visualizaron a un motociclista que circulaba a exceso de velocidad, sin respetar luces del semáforo, por lo que se le marcó el alto, haciendo caso omiso y acelerando la marcha del vehículo bi rodante.

Metros adelante, los efectivos dieron alcance al motociclista, a quien tras realizar una inspección de seguridad, se localizó entre sus pertenencia un envoltorio con sustancia granulosa de las características propias de la droga conocida como “Crystal”, con un total de 34.1 gramos.

Por lo anterior, quién respondió con el nombre de Jaime P. C., de 23 años de edad, fue asegurado junto con el enervante y la motocicleta Italika en la que se transportaba, para su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

Por otra parte, en la Avenida San Francisco, a la altura de la colonia Río Volga, policías municipales aseguraron a Brayan C. C., de 18 años y Mario P. C., de 24 años de edad, luego de que se detectará que el vehículo VW Sedan modelo 1994, en el que se encontraban a bordo, contaba con reciente reporte de robo.

Los masculinos y la unidad fueron asegurados y puestos a disposición de la instancia pertinente, a fin de definir su situación jurídica.