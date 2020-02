Morena se deslinda de casa de enlace ilegítima

Quien se asesora barato, paga cada rato



EL/ URUAPAN, MICH./ VIE-21-FEB-2020/ Con el énfasis “NO ES PROTAGONISTA DEL CAMBIO VERDADERO” la representante del Partido Político Nacional Morena realizó un deslinde de la casa de enlace ciudadano que anuncia el regidor -emanado el PRD- Quetzalcóatl Ramsés Sandoval Isidro.



Lo anterior a raíz de la campaña en redes sociales en la que se anuncia la apertura de tal casa de enlace ciudadano y se invita a la inauguración en el inmueble ubicado en la calle Río Amazonas 40 de la colonia Riyitos, el sábado 22 de febrero las seis de la tarde en Uruapan, Michoacán.



Esta situación generó un posicionamiento que a la letra establece:



Por medio del presente, el Partido Político Nacional morena, se deslinda de la inauguración en Uruapan, de la denominada “Casa de Enlace Ciudadano”, la cual apertura el ciudadano Quetzalcóatl Ramsés Sandoval Isidro; y se hace énfasis en que el mismo NO ES PROTAGONISTA DEL CAMBIO VERDADERO, tal y como lo establece el Capítulo Segundo en el artículo 4 de nuestros estatutos.

De igual manera morena Uruapan se deslinda del uso indebido de su emblema, pues el que es usado por la Casa de Enlace Ciudadano, no corresponde al que establece el artículo 1 de los estatutos, el cual es de tipografía moderna y sin adornos, lo anterior para no incumplir una de las obligaciones de que habla el artículo 25 inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos y el partido se haga acreedor a una sanción por infracciones cometidas tal y como lo establece el artículo 443 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Cabe mencionar que el pasado 26 de enero de 2020 se llevó a cabo sesión de Congreso Nacional, en donde se votó, que conforme al artículo transitorio sexto de nuestros estatutos, el encargo de los delegados con funciones de presidente fenecía el 20 de noviembre de 2019, por lo que se votó por mayoría absoluta que estos delegados fueran retirados de sus encargos, por lo que corresponderá al Consejo Estatal de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 29 del propio estatuto, nombrar a un dirigente estatal interino hasta que se lleve a cabo la renovación de dirigencias.

Atentamente

Jessica Elizabeth Rodríguez Saldaña

Consejera Estatal y

Representante Propietaria de morena ante la 09 Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral