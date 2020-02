GRINGA, GRINGA: Derroche de amor

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-24-FEB-2020/ “No me ayudes compadre” no queda duda la ignorancia es atrevida, LA CUARTA “t” Pone en su lugar a una personas que pretendió utilizar el logo de Morena, por ser simpatizante, no pues, por atrevido hasta en problemas puede meter al partido político que coquetea, pero que hasta hoy no ha logrado afiliar.



Todos quieren entrar a Morena, es cierto, si hoy fueran las alecciones quizás, como partido, ganarían, pero hay tiempos, lugares y políticos que pueden cambiar las inclinaciones.



Aun no es tiempo de hacer campañitas engañosas y menos abriendo casa de gestión absurdas, esas ser abren, en caso de diputados y senadores, porque su trabajo legislativo es fuera de la ciudad y sirven para mantener contacto a través de una casa de gestión, que sirve para gestionar.



Pero bueno, utilizar en logo de un partido político, al que no se pertenece, con fines políticos, pos simplemente lo morenos no lo van a permitir, ni al sanjuanense ni al del Río ni a nadie, dicen algunos consejeros.



Pos bueno ay ta Carlitos Torres Piñata, con espectaculares por todo el Estado adelantándose a pedir, una cosa es lo que piden y otro lo que quieren.

Torres Piñata, quiere ser presidente de Morelia, pero pide la gubernatura, de esa manera “presiona” a Morena, porque ya no es perredista y quiere sumarse al partido en el poder, pero antes de que lo acepten ya hace grilla ¿Así pues cómo?



Pos bueno hay harta tela de donde cortar, el Conejo también la quiere, quiere ser tu gober, pero pos si no ha logrado pagar la campaña a senador, pos cómo, si así es de tracalero con algunos proveedores micro ¿ cómo será como gober? Mejor no.

Y qué decir del doble o triple moralista el Raulín Morrón, hace de la hipótesis realidad, es cierto ¡De lo que presumen carecen! El 14 de febrero publica la fotografía con su esposa, pero en la tarde noche festeja con su ¿verdadero amor? De cielo a la tierra no hay nada oculto. Pero quiere ser tu gober, también.



Y pos bueno la lista es larga, pero solamente hay un gober, pero ahora no es tiempo de contaminar el Estado con espectaculares en busca de de posiciones, políticas, aunque dan todo por el poder… se agradece mejor no contaminar.



Y pos en Uruapan todos andan en chinga, Nacho Campestre les lleva una patota encima, pero nada está seguro para nadie, hartos quieren, pero no por mucho madrugar amanece más temprano.



El proceso está cerca, por eso es hora de revisar si cumplieron los compromisos de los contrario u esperan, porque pos se les vuelve a ofrecer, aunque los temas der inseguridad, basura y falta de servicios en Uruapan será una bandera que todos preparan, será insuficiente para ganar.

Los empleados del municipio, dicen que hay dos grupos marcados en el interior de presidencia, y no hablan precisamente de partidos ni sindicatos, hablan de poder, dos grupos de poder, una encabezada por el grupo oficial manriquista y otra por el grupo oficial de la familia politicas ¿será? Pos ellos así lo sientes…



No es raro el radio pasillo de la presidencia de dice que ADYS Magaña quiere ser presidente municipal y pos no está descabellada la idea, ni impedida para buscar lo que desea, tal vez le tique a una mujer, nada está escrito.



Posó en imágenes doña Marinela Peluches sale posando con el Tene, bien amadrinado, por la Cocoa y María Peluches, ¡válgame el señor!, el Tene teje con cuidado sus temas engolosinado pero firme.



Juanito Manzo no canta mal las rancheras, busca algo, algo quiere y no es amor, ese ya lo tiene con sus tres mujeres, pos Juanito es político y decidió trabajar libre, separado del cargo público, eso habla bien de cual quier político…



En fin es hora de sacar lo bueno de cada quien y presumirle al pueblo que pueden trabajar y que o pueden hacer, se avecinan hechos interesantes hay que hacer el 21 de marzo que sucede, algo tendrá que para en la polaca… si no pos GRINGA, GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES ERA COINCIDENCIA.