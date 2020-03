Es ridículo que el Presidente diga que no tenía conocimiento del paro nacional del 9 de marzo

Es una grave falta de respeto a todas las mujeres de México: Marko Cortés.

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE MARZO DE 2020.- Es una grave falta de respeto para todas las mujeres de México que el Presidente diga que no se dio cuenta que el 9 de marzo es el día del Paro Nacional, cuando todas las encuestas sobre el tema señalan que el 80 por ciento de los mexicanos dice saberlo, aseguró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

“Es increíble y hasta ridículo que el Presidente de la República simplemente manifieste que no tenía conocimiento que el lunes 9 fuera el paro de nuestras mujeres. El Presidente no se da cuenta que en el arranque de este año 2020 ya murieron 254 mujeres. El Presidente no se da cuenta que en lo que va de su gobierno el delito de feminicidio ha crecido en un 10 por ciento”, destacó.

En conferencia de prensa, acompañado por senadoras, diputadas e integrantes de la dirección del partido, Cortés Mendoza dijo que, ante esta la preocupante realidad que están viviendo las mexicanas, el PAN refrenda su posición de apoyo-impulso al derecho de las mujeres, por lo que “le exigimos al gobierno que atienda y que resuelva este reclamo legítimo de las mujeres, que no haya una menos, que no haya más impunidad, el feminicidio debe estar en la agenda prioritaria del gobierno”.

Para ello, el Presidente de Acción Nacional hizo las siguientes propuestas concretas:

Que el gobierno implemente una capacitación con perspectiva de género a nivel nacional para policías, agentes del Ministerio Público, jueces, en todos los niveles. Fiscalías especializadas en feminicidios. Tipo penal único del feminicidio a nivel nacional. Que no haya prescripción del delito. Apoyo total a las víctimas, y Registro actualizado de feminicidios. Y prevención en todos los niveles, tanto en el nivel educativo como social.

A su vez, la Secretaria de Promoción Política de la Mujer, Adriana Aguilar, afirmó que, sin culpar al actual gobierno por el feminicidio, sí queremos responsabilizarlo por las omisiones que ha tenido en su trabajo, ya que desde que arrancó esta administración, ya llevamos más de 4 mil muertas por feminicidio.

“Sí queremos responsabilizar al actual gobierno por esa omisión, por esa insensibilidad en cómo tocan los temas, porque el trato indigno que le dan a las mujeres mexicanas es un trato que a veces ni a los pobres animales se les da. Y con esas palabras contundentes tenemos que decirlo”, manifestó.

Reiteró que las mujeres que trabajan en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se sumarán a las movilizaciones del fin de semana, porque están conscientes que el verdadero cambio se dará a partir del 10 de marzo. El gobierno está rebasado, “tiene agua en la nariz, no sabe qué hacer, no saben gobernar”.

Por su parte, la diputada federal Verónica Sobrado, destacó que desde el año pasado el PAN presentó la iniciativa de reforma constitucional para que el feminicidio pueda legislarse como Ley General, así como la propuesta de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el feminicidio.

“El feminicidio ha crecido por diferentes factores, pero el más importante se llama impunidad. Mientras siga existiendo la impunidad, no vamos a poder detener esta situación”, subrayó.

En tanto, la senadora Minerva Hernández, mencionó que la crisis de inseguridad para las mujeres se debe a la falta de políticas públicas para atención integral de las mujeres.

“Es un momento crucial para decir ¡ya basta! Queremos vivir en paz, queremos sentirnos seguras y contar con el respaldo de un Estado de Derecho fuerte que hoy no tenemos”, aseveró.

La dirigencia nacional y las mujeres del PAN reiteraron que Acción Nacional es el partido que ha impulsado, desde su fundación, los derechos de las mujeres mexicanas.