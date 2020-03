Es una obligación de Estado y sociedad, velar por los derechos de las mujeres: PRD Michoacán

El PRD a la vanguardia en el reconocimiento y respeto a la agenda de género

No permitamos retrocesos y unámonos en contra de la violencia: lideresas del PRD

En el PRD no vamos a descansar hasta garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres, destaca Silvano Aureoles



Morelia, Michoacán, a 08 de Marzo de 2020.-El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que es una obligación de las instituciones, gobiernos y sociedad velar por el cumplimiento de los derechos de las mujeres.



Durante el acto conmemorativo por el Día Internacional de las Mujeres, lideresas y fundadoras de este instituto político coincidieron en señalar que no se permitirán retrocesos en los logros hasta hoy alcanzados.



Verónica Naranjo Vargas, Secretaria de Equidad y Género del CEE-PRD, Silvia Estrada Esquivel, militante fundadora, Araceli Saucedo Reyes, Secretaria General del CEE-PRD, y Emilia Reyes Oseguera, fundadora del PRD, refrendaron su compromiso con la causa de las mujeres y destacaron que “hoy no podemos retroceder”.



Ante cientos de mujeres provenientes de todos los municipios que se dieron cita en el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo) de Morelia, Silvia Estrada destacó que no puede haber paz ni progreso ni desarrollo sin los mismos derechos de hombres y mujeres.



La Diputada Local y la Secretaria General del CEE-PRD, Araceli Saucedo Reyes, dijo que la mayor amenaza a la igualdad y acceso a los derechos de las mujeres es la violencia, por eso, el PRD está obligado a seguir con esta causa.



De igual forma, Verónica Naranjo, Secretaria de Equidad y Género del CEE-PRD, así como la militante y fundadora Emilia Reyes Oseguera, expresaron que el PRD ha ido a la vanguardia en el reconocimiento y respeto a los derechos de las mujeres.

En su intervención, el militante y fundador del PRD, Silvano Aureoles Conejo reiteró el compromiso de luchar al lado de las mujeres para que esto cambie.

“Tengan la certeza que no vamos a descansar, como persona y como gobernador vamos a hacer los cambios que se requieran para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que puedan salir a las calles tranquilas, juntos podemos salir adelante, en igualdad de condiciones”, aseveró.



El Gobernador de Michoacán, llamó a unir fuerzas en la lucha por garantizar la igualdad de derechos y condiciones de género.

“Vamos para adelante no hay que rendirnos, ustedes pueden y si vamos juntas y juntos más rápido lo vamos a lograr”, precisó.

Aureoles Conejo consideró que la impunidad, es la principal causa de que continúen cometiéndose crímenes hacia las mujeres, por lo que lanzó un llamado claro para intensificar las acciones de investigación.



“El principal incentivo de que haya violencia es la impunidad, porque si no se castigan ejemplarmente esos delitos, se siguen reproduciendo, por eso le pido a Fiscalía del Estado y las instancias federales, que vayamos a fondo en las investigaciones de mujeres privadas de la vida, que ningún asesinato de una mujer se archive y quede impune”, sentenció.

Recordó que la bandera del PRD, ha sido históricamente la defensa de derechos y libertades como el principio que lo mueve.

“Ahora es cuando el PRD debe acompañar la causa de las mujeres, hay que dar la lucha a lado de las compañeras, no hay que ser oportunistas ni invasores, pero si hacer nuestra la causa y hacer lo que nos toque para que las cosas cambien”, acotó.

En ese tenor, Aureoles Conejo, informó que como titular del Poder Ejecutivo, se han realizado acciones concretas en apoyo a la igualdad de género.

Destacó la reciente firma del decreto por el cual todas las instituciones de educación media superior establecerán la materia de igualdad de género, así como la petición oficial al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para implementar la materia en preescolar, primaria y secundaria de manera oficial.

Durante este Acto Conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, Juan Bernardo Corona, Presidente del CEE-PRD, expresó que el PRD ha abanderado las causas de las mujeres desde hace 30 años, y esta lucha seguirá.

Estuvieron presentes, regidoras, presidentas municipales, liderazgos, así como representantes populares del PRD.