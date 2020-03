Escasa respuesta al paro femenino “El nueve ninguna se mueve”

LB/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-09-MZO-2020/ El paro nacional, “el nueve ninguna se mueve” no paralizó las oficinas de gobierno, a pesar de las inasistencia el 75 por ciento de trabajadoras, el 25 por ciento de empleadas que se presentaron a trabajar con normalidad.



Al menos el diez por ciento de las mujeres de la administración municipal asistió a realizar sus labores cotidianas, el resto dejo la silla vacía.

En la administración municipal trabajan cerca de mil 100 mujeres en diferentes áreas del gobierno municipal, la cifra corresponde a un 25 por ciento aproximadamente.



El presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez, expresó el apoyo al movimiento en defensa de los derechos de las mujeres y el respaldo total ara quienes decidieran no trabajar el 9 de marzo.



En la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (Capasu), se presentaron a trabajar 27 de 98 mujeres.



El director de Capasu Miguel Ángel Paredes Melgoza, manifestó total apoyo a las mujeres, y rechazo cualquier agresión física, psicológica o laboral de la que pueden ser víctimas.



Paredes Melgoza comentó que el respeto por las mujeres es prioridad para Capasu, razón por la cual brindó total apoyo a las mujeres que decidieran unirse al movimiento “el nueve nadie se mueve”.



Con el movimiento el nueve ninguna se mueve, se pretendió que no hubiera mujeres, en los trabajos, en la calle, en las tiendas ni en las escuelas, cabe citar que en Uruapan, citaron a clase a los hombres y para las mujeres suspendieron labores.