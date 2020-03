Incrementar penas a feminicidas propone Octavio Ocampo

BOLETÍN 202/MORELIA, MICHOACÁN, 09 DE MARZO DE 2020. Mayor castigo a quienes vulneren y lastimen a una mujer, propone el diputado Octavio Ocampo Córdova, quien pide una pena mínima de 35 años de prisión para los feminicidas y llamó a impulsar acciones en materia de prevención de la violencia, con el impulso de políticas públicas eficaces y que se castigue la tentativa de feminicidio y la violencia familiar.

El diputado local por el Distrito de Huetamo propondrá en la siguiente sesión, una iniciativa de reforma el Código Penal del Estado de Michoacán, en la que plantea incrementar las penas a feminicidas.

El legislador consideró que deben sancionar con todo el peso de la Ley a quienes agredan a una mujer, así como también la omisión de las autoridades en las investigaciones y en los casos cuando se revictimice a las mujeres.

“Hoy más que nunca los tiempos nos obligan a velar por el interés supremo de la mujer, y no debería de ser necesario la ola de sucesos que han ocurrido recientemente para hacer conciencia de que debemos de actuar y de tomar medidas al respecto para detener la violencia que se ha generado”.

Octavio Ocampo consideró que se ha fallado en la estrategia nacional de seguridad, la cual a todas luces es nula y carente de sensibilidad para con la sociedad en general, por ello, recalcó que es necesario, desde todas las trincheras, combatir la violencia y luchar por un entorno seguro para todas, además de garantizar que la justicia sea efectiva.

“El Estado de Michoacán en los últimos 5 años ha sido reflejo de que con la voluntad y ganas, se puede detonar el desarrollo de la mujer, implementando programas estratégicos y encaminados al empoderamiento, desarrollo integral y sobre todo protección de la mujer, falta mucho por hacer”.

Refirió que hoy en día queda claro que nuestro sistema de impartición de justicia ha sido rebasado por el crecimiento desmedido de la violencia, no solo en cuanto a la mujer se refiere, si no en todos y cada uno de los sectores que integramos la sociedad, de igual manera es claro que nuestro sistema de readaptación social no ha sido ni por mucho lo que tendría que ser, un mecanismo para reincorporar a los responsable de cometer un delito a la vida social.

“Hoy tenemos que constituir un compromiso ineludible para establecer las políticas públicas de protección y de desarrollo de las mujeres de nuestro Estado de Michoacán, es necesario que los ordenamientos legales se actualicen, las medidas sancionadoras se endurezcan y se adecuen a las circunstancias que nuestros tiempos nos mandatan”.

“Michoacán no puede permitir que los feminicidas tengan las condiciones para volver a la sociedad como si nada hubiera sucedido, el daño no solo a las familias directas de la mujer afectada es irremediable, lo es también para la sociedad en su conjunto”.

Octavio Ocampo propone “que la pena mínima para este delito sea de 35 años, es necesario demostrarle al delincuente y responsable de un delito tan cruel, que la consecuencia de cometer un acto tan atroz, le traerá consecuencias legales y graves, y debo de manifestar que si bien es cierto, esto no es una situación que vaya a detener el índice de feminicidios que ocurren, lo cual me queda totalmente claro, también lo es que ningún responsable de este tipo de actos, saldrá a la calle en 14 o 15 años como si nada hubiera sucedido”.

Llamó a trabajar para establecer mecanismo de coordinación y cooperación para poder establecer políticas y ordenamientos legales de prevención y de respeto para con las mujeres y todos los sectores de la sociedad.