Mayor castigo para agresores de mujeres propone Wilma Zavala

BOLETIN 201/MORELIA, MICHOACÁN, 09 DE MARZO DE 2020. En Michoacán y en el país se debe garantizar la justicia a las víctimas de violencia, por ello, la diputada Wilma Zavala Ramírez propuso ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para agravar las penas y ampliar las causales de feminicidio en el Código Penal del Estado.

La coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Poder Legislativo hizo mención que, se debe seguir garantizando el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, por lo que aún se necesitan más acciones contundentes para lograr un eficaz combate a la violencia de género y feminicidios.

Reprobó que el Gobierno Federal no acepte el problema que se tiene en el país, lo cual consideró constituye un acto de violencia institucional, “lo cual no debemos permitir, por ello, debemos seguir demandando con hechos y no con palabras, que se demuestre una real protección a las mujeres, su impulso y su desarrollo, es por ende, una prioridad en la agenda de las políticas públicas del Estado”.

Recordó que con el objetivo de hacer efectivas las sanciones y penas contra la violencia de género y el feminicidio, con la visión de proteger a mujeres y niñas, y para que no exista impunidad, propuso reformar el Código Penal del Estado y planteó agravar las penas y ampliar las causales de feminicidio.

En su propuesta, establece que el homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias: cuando existan con antelación, actos que constituyan violencia familiar o institucional del sujeto activo hacia la mujer.

Además cuando el sujeto activo realice actos de violencia sexual, actos crueles, degradantes, mutile el cuerpo de la mujer, previo o posterior a la privación de la vida, así mismo como actos de necrofilia y cuando el cuerpo o restos de la víctima sean expuestos de manera degradante en un lugar público.

Así también cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entiéndase éste como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa.

Ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o porque exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio.

Wilma Zavala propuso que quien cometa el delito de feminicidio, se le impondrá una pena de cuarenta a cincuenta años de prisión y de 500 a 1000 mil días de multa, y convocó a cerrar filas desde todas las trincheras para lograr una vida libre de violencia para todas.

“En Michoacán se han hecho esfuerzos importantes, ya que, si bien es cierto, se han presentado con anterioridad diversas iniciativas en la materia, con la finalidad de hacer efectivas las sanciones y penas que se necesitan en el tipo de violencia de género y el feminicidio, como una urgente necesidad de proteger a mujeres y niñas, pero como siempre, el tema sigue siendo perfectible, y se requiere reforzar nuestra legislación”.

Hizo un llamado a reforzar el trabajo en conjunto entre los diversos niveles de gobierno, a fin de combatir de manera integral dicha violencia, y lamentó que la violencia en contra de las mujeres continúe creciendo y que no sean suficientes ni contundentes las acciones que se promueven en México.