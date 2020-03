Ante los riesgos mundiales, las empresas y la economía no deben detenerse: ICC México

Este martes 17 en la Ciudad de México se realizará el Closing Centennial Summit que tiene como propósito definir la responsabilidad del empresariado ante los grandes retos que enfrenta la sociedad global

INFOMANIA/ CIUDAD DE MÉXICO/ MIE-11-MZO-2020/ Ante los riesgos mundiales para la economía y la competitividad global que pueden provocar la baja en los precios del petróleo y la amenaza de pandemia que implica el coronavirus, las empresas, como motor y sustento de la economía no deben detenerse, expresa la International Chamber of Commerce México (ICC México).



De acuerdo con María Fernanda Garza Merodio, presidenta de la ICC México, “se necesita una visión global para analizar, identificar la problemática y proponer las fórmulas de solución que comiencen a darle certeza a las empresas a nivel mundial, donde la prevención sea la piedra de toque, más no su inmovilidad”.

La ICC trabaja porque se fortalezca un mundo donde la paz, el crecimiento económico y la prosperidad compartida se sustenten en un comercio e inversión multilateral abierta, responsable y con miras de futuro, donde el bienestar colectivo impulse los negocios y la productividad a nivel mundial.

Sus más de 45 millones de empresas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales en más de 130 países, generan más de mil 200 millones de empleos, anteponiendo una conducta empresarial responsable y un enfoque global en la regulación,

Por todo esto, la ICC México será anfitriona el martes 17 de marzo del Closing Centennial Summit que reunirá a representantes de todo el mundo para definir la responsabilidad del empresariado ante los grandes retos que enfrenta la sociedad global.

Está contemplado que este evento sea inaugurado por el presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador; la presidenta de la ICC México, María Fernanda Garza y él Secretario General de la ICC Mundial, John W.H. Denton.

El Closing Centennial Summit contempla cinco paneles con empresarios y expertos en diferentes ramas de la actividad económica y los negocios hablarán del reto de revitalizar la misión de la ICC para hacer que las empresas funcionen para todos, todo el tiempo y en todas partes.

En el panel “Visión y liderazgo de largo plazo” participarán Daniel Feffer, vicepresidente del Consejo de Administración de Suzano Papel e Celulose; Manuel Romo, CEO de Citibanamex; Marco Marinucci, fundador y CEO de Mind the Bridge; Philippe Varin, presidente del Consejo de Administración de Orano Group; con la moderación de Nayla Comair-Obeid, socia fundadora de Obeid Law Firm.

Para hablar de “El renovado papel del comercio y la inversión en beneficio de la humanidad y del planeta” están contemplados Fredrik Cappelen, presidente de Transcom AB; Luis de la Calle Pardo, ex subsecretario de la Secretaría de Economía de México; Soumaya Keynes, editora de Comercio y Globalización del diario británico The Economist y como moderador participará John W.H. Denton AO, secretario General de ICC.

Un tercer tema que se discutirá es el de “La indeclinable responsabilidad empresarial de detener los efectos nocivos del cambio climático”, donde los invitados son Pavan Sukhdev, presidente de World Wildlife Fund International y fundador y CEO de GIST Advisory Switzerland S.A; Rubens Silva, vicepresidente de Adquisiciones y Sustentabilidad de AB InBev; Sebastián Escarrer Jaume, Presidente de ICC España y miembro del Consejo de Administración de Meliá Hotels, ex CEO y Vicepresidente, donde la presidenta saliente de ICC México, María Fernanda Garza Merodio será la moderadora.

Con la dirección del director de Política Global de ICC, Nikolaus Schultze y la participación de Candace Johnson, co-iniciadora de la empresa satelital SES / ASTRA; Edgar Rodríguez Rudich, director de Política Pública para México de Amazon; Lina Ornelas Núñez, directora de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de México y Centroamérica de Google y Juan Pablo Castañón Castañón, presidente de Industrias Vepinsa, analizarán el papel de “La tecnología al servicio de todos”.

Finalmente, para tratar el tema de “La necesaria reducción de la desigualdad en el mundo” se darán cita Alejandro Ramírez Magaña, CEO de Cinépolis; Hugo Beteta Méndez-Ruiz, director subregional de la CEPAL México y el moderador Andrew Wilson, Observador Permanente en las Naciones Unidas por parte de ICC.