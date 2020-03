GRINGA, GRINGA: Ni el Covid19 calma el futurismo

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-11-MZO-2020/ “No vendas la piel del oso antes de haberlo comprado” así reza el dicho que le acomoda a la perfección a aquellos secretarios directores y empleados del ayuntamiento que ya comprometieron espacios para cuándo lleguen a determinados espacios.



Y corre y se va con el candidato a la secretaría del SUTEM, Henoc, ya comprometió bases laborales, a sus amigos verdad Jimy? Así que si llega aganar pos más de lo mismo.



Tulais, entregó bases al por mayor, hay bocas y lenguas largas que aseguran que vendió ingresos al SUTEM, otros que dicen que fueron compromi$$$o$$, la verdad es que incremento por mucho el número de afiliados, ah y sobre de todo con trabajadores que incumplen los requisitos básicos como temporalidad laboral.



Por otro lado están los directores que fueron con Nacho Campestre para jurarle amor, hasta pendejos son, porque pa que Nacho sea tu residente tiene que dar la autorizajajión el jeñort prejidente… y al Peje no le importan las prejidencias burricipales ¡nooo! ojo esos que dicen que son chingones, sin mayoría en el congreso la Tde 4ta se va a China, se acaba así que los diputadetes federales se tendrán que reelegir… ¿o no?



Pos ta güeno que la sigan y los secretarios que buscan irse a Morena y los del equipo de Manri que presumen que eques personas los van a apoyar, pos que se la crean, es fácil decirlo pero cuan complicado conseguirlo.



Y pos los politiquillos que están en la banca en espera del proceso, pos se quedarán sentados, no tienen con quien y no traen que, pa que de gastan el dinero antes de tiempo, ay ta…



Lo que es cierto es que a Morena “ ya llego Jesús” Chucho Reyna “padrino político” der un ex diputado uruapense, que le prometió amor eterno pero al primer problema lo olvidó, a ver si chucho no hace candidato morenista a la presidencia burricipal al ahijao…todo puede ser posible, ¡en esa se viera…!



Bueno pos hay hartos chimes en el Congreso del Estado, ay pos dicen que hay una diputada sorpresa que recibió ocho melones de a peso por pasar la ley de medio ambiente, pero la involucró con asuntos fiscales y le faltó habilidad política para negociarla con sus homólogos ¿cómo? Si ella no es política, solamente sabe pedir y recibir, proyectos productivos a fondo perdido, a eso se dedica, pensó que la ley era un proyecto a fondo perdido, no pos no, ¡ay no mameye…!



Vamos hacer una triia ¿cuál es el director que ha comprado 10 casas en Uruapan, una residencia en Guadalajara y una camioneta de más de 2 millones de pesos, en la misma ciudad tapatía? No será tan complicado saber, como dato preciso se sabe que quiere ser diputado. ¡Ay wey…!



Bueno pos dicen que Miguel Avellaneda se estrenó con una mega observación para Uruapan, solamente 70 millones de pesos por aclarar, pero ese ese periodo Vicko no estaba en la administración burricipal.



Entre dimes y diretes, se dice que El gober simplemente ¡se va! Si, en busca de una diputación plurinominal, tendría sentido porque para buscar la presidencia de la república en el 2024 tiene que estar activo y con reflectores, aunque suene descabellado, pero ese es el plan, bueno aun no llegan al 2021 y ya pensando en el 24, pos Lazarito el jefe de asesores del peje, también está listo para el 24, pero vienen planeando desde el 2007, cuando fue gober michoacano.



Como dice Maluma, pasito a pasito, suave suavecito, asi merito trabaja Lázaro, cuando todos preguntan ¿ontá? ay ta o la esfera más elevada, moviendo a los peones.



Por cierto Fidel Torrealta, ya empezó su recorrido por el estado michoacano, quiere ser gobernador, así se dice para llegar a una diputación, así se usa ya, piden la gubernatura para ser barrenderos.



Y pos no por mucho madrugar amanece más temprano, pero pos cada quien porque pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA… en caso de mentada agarro a tú mamá prestada….



Fe de ratas.- Este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.