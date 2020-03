Propone Escobar Ledesma penas más altas para violadores

Esta iniciativa contempla incrementar de ocho a veinte años de prisión

En caso de ser menor de edad la víctima de violación, el agresor tendrá una pena de 10 a 25 años de prisión

BOLETÍN 214/MORELIA, MICHOACÁN, 13 DE MARZO DE 2020. Es urgente brindar protección a las mujeres y eliminar la violencia, por ello Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el distrito 19 con cabecera en Tacámbaro, propuso el incremento en las penas para violadores.

Escobar Ledesma explicó que con esta iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Michoacán, se propone incrementar de ocho a veinte años de prisión a quienes cometan el delito de violación, y cuando la víctima sea menor de dieciocho años se impondrá de diez a veinticinco años de prisión.

“En Michoacán, durante el 2018 se reportaron 83 casos de violación no equiparada y 16 casos más de violación equiparada ¡y no estamos hablando de las violaciones que no fueron denunciadas ya sea por miedo o por presión social! ¿cuántas mujeres callan por miedo a que la sociedad las revictimice o la justicia nunca llegue?”.

El legislador albiazul señaló que también es importante incrementar la penas para quienes aún dentro del matrimonio o concubinato abusan sexualmente de su pareja.

“También debemos proteger a quienes tienen un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, cuando exista una violación se impondrá la pena de cuatro a diez años”.

De igual manera, se estipuló equiparar a la violación y se sancionar de diez a veinticinco años de prisión a quien realice cópula con persona menor de catorce años o con un persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

Esta iniciativa también contempla como violación al hecho de introducir por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.