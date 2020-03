Como millones de mexicanos, no dejamos nuestros trabajos ante COVID-19: Casimiro Méndez

*A pesar de la cuarentena, son millones de mexicanos los que día con día salen por el sustento para sus familias.

CDMX, 18 DE MARZO DE 2020.- Tenemos un firme compromiso por la soberanía del país y la 4t, y así como muchos mexicanos; no podemos dejar nuestros lugares de trabajo, en el pleno del Senado de la República se sesiona de forma regular, no como un acto de irresponsabilidad, sino de suma a los millones de ciudadanos que no pueden darse el privilegio de aislamiento.

Así lo destacó el Senador Casimiro Méndez Ortiz minutos antes de iniciar sesión en el Senado de la República, donde se continúa trabajando con medidas de prevención estrictas, cumpliendo con los protocolos anti COVID-19.

Señaló, que México no puede quedar en la inmovilidad institucional, que el trabajo diario y permanente, se suma al esfuerzo que millones de ciudadanos día con día realizan al salir a trabajar pese a la emergencia sanitaria, y son ellos quienes mueven al país.

Destacó que en plena cuarentena familias enteras no pueden aislarse, pues viven al día y si no trabajan no comen. Es por ello que no abandona como medida de prevención su zona de trabajo, pues sabiendo lo difícil que es para muchos, rechaza rotundamente darse tal privilegio y además, es una encomienda especial que les ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana.

“No dejaremos trabajando solo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a nuestro coordinador Ricardo Monreal y muy importante…no dejaremos solos en esta lucha al pueblo de México”

Para finalizar, dijo que seguirán desde su trinchera trabajando hasta que los científicos y expertos sugieran lo contrario o la fase cambie, en solidaridad con el pueblo mexicano.

“No están solos, el grupo parlamentario de MORENA y su amigo Casimiro Méndez; está con ustedes amigos y amigas, un abrazo fuerte”.

Concluyó.