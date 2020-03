Productores cenecistas seguirán trabajando para garantizar los alimentos de los michoacanos

Las frutas, verduras, granos y animales de granja no se verán afectados por el COVID-19.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-18-MZO-2020/ El presidente de la CNC Michoacán, Jesús Luna Morales, anunció que los productores agremiados a la organización, continuarán con el trabajando para garantizar los alimentos de los michoacanos, extremando las medidas sanitarias por el COVID-19.



Luna Morales, informó que ante la contingencia de salud, los productores cenecistas michoacanos socialmente responsables, garantizan el abasto de alimentos para la población michoacana.

“Pedirles a los michoacanos que no hagan compras de pánico, ya que las vacas, becerros, borregos, chivos, pollos, no son afectados por el virus, por lo que siguen en producción en las granjas. Por nuestra parte continuaremos con la producción de los alimentos”, enfatizó.



Así mismo, solicitó a los intermediaros y comerciantes, que sean responsables y no especulen con esta contingencia y por ningún motivo escondan, acaparen o incrementen el precio de los productos del campo.

Al gobierno federal, estatal y municipal, los exhortamos a trabajar juntos, a fortalecer las cadenas de producción y distribución, y que desde ahora endurezcan las sanciones en contra de la especulación y el acaparamiento.

“Es tiempo de trabajar sin colores ni razón social partidista por los michoacanos”.

Jesús Luna, dio a conocer que a través de las redes sociales y los medios electrónicos, sean ha podido mantener en comunicación con todos los delegados regionales, municipales, así mismo con los productores y campesinos cenecistas, para continuar con el trabajo, considerando todas las medidas de seguridad sanitarias y atendiendo las indicaciones de las autoridades de salud, “sigamos trabajando para garantizar los alimentos de los michoacanos”, finalizó.