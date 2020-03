Propondrá Balta Gaona instituir el 9 de mayo como El Día del Derecho a la Vida desde la concepción

El diputado local señaló que como legisladores deben fomentar la conciencia social para fortalecer el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte por causas naturales.

BOLETÍN 233/MORELIA, MICH., A 19 DE MARZO DEL 2020.- Con la finalidad instituir en Michoacán que todos los días 9 de Mayo se conmemoren como “El Día del Derecho a la Vida desde la concepción”, el diputado integrante de la Septuagésima Cuarta Legislatura de Michoacán, Baltazar Gaona García, presentará en la siguiente sesión un punto de acuerdo.

El legislador local manifestó que el derecho a la vida desde la concepción es un derecho universal, es decir, es una facultad que le corresponde a todo ser humano, pues añadió que la vida es necesaria para poder alcanzar todos los demás derechos universales.

“La vida es un derecho intangible que no debe estar condicionado y que significa el tener la oportunidad de poder vivir a nuestro libre albedrío y que sí no existe el derecho a la vida, no tiene ningún sentido que existan los demás derechos fundamentales”, aseveró.

El diputado local por el distrito de Tarimbaro refirió que la dignidad humana es inherente a todas las personas, por el mero hecho de serlo, lo que implica ser tratada como tal y no como objeto, no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada y que todo ser humano, sin excepción, merece el respeto incondicional por el simple hecho de existir y estar vivo.

“Hoy en día existe un gran incremento de homicidios, y la mayoría de ellos son cometidos con un alto grado de violencia, por lo que hace necesario llevar a cabo medidas y acciones que coloquen en su justa dimensión lo importante que es la vida humana y generar conciencia en la sociedad de que nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a otra persona”, agregó.

Gaona García, indicó que por estos motivos y tomando en cuenta que el día 10 de mayo se conmemora como “el día de la madre”, el día 9 de mayo se podría considerar como un recordatorio que, para ser mamá, primero se debe respetar el derecho a la vida desde la concepción.