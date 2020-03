Cierran parques, bibliotecas y unidad deportiva

LB/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-22-MZO-2020/ A partir de este lunes y hasta el 20 de abril o nuevo aviso cerraran los parques y bibliotecas en el municipio de Uruapan, como medida preventiva para evitar la propagación del Corona Virus Covid-19.

Víctor Manuel Manríquez Gonzales, presidente municipal, anunció lo anterior y precisó que las 13 bibliotecas el municipio ubicadas en las comunidades indignas y en la zona urbana permanecerán cerradas, durante el periodo citado.



Los parques que cerrarán son, La Pinera, Parque Nacional “Barranca del Cupatitzio” parque lineal “La Espumita” y la Unidad deportiva “Hermanos López Rayón”

Manríquez González pidió apoyo ciudadano para que las personas que lleguen del extranjero se reporten a la autoridad municipal, para llevar a cabo los protocolos necesarios y evitar nuevos contagios así como para brindar la atención en caso de ser necesaria.

Si los vecinos, amigos o familiares de quien llegue del extranjero, observan que el indicado no avisa a la autoridad, pueden llamar a los teléfonos 452-5240200 con el secretario el ayuntamiento Antonio Chuela Murguía. O bien a la línea gratuita 800-123-28-90 exclusiva para recibir reportes del Covid-19.



El apoyo ciudadano para avisarle a la autoridad de personas que llegan del extranjero es importante, porque ayudan a prevenir nuevos contagios, no significa que vengan contagiados pero existe la posibilidad que pudiera ser transmisores.

El presidente uruapense advirtió que de no tomar las medidas necesarias y la responsabilidad social, el Covid-19 podría causar graves daños de salud, económicos sociales y de seguridad; Uruapan no cuenta con insumos suficientes para tratan una contingencia, además que no hay aun solución para acabar con el Covid-19.