Es tiempo de consensos que ayuden a enfrentar la problemática que vive México: PRD Michoacán

Con responsabilidad debemos priorizar la salud de todas y todos: Juan Bernardo Corona

Exhorta el PRD a dejar de lado las descalificaciones, a promover la UNIDAD y solidaridad

¡QUÉDATE EN CASA!, guardémonos ahora para que cuando nos veamos no nos falte nadie

INFOMANIA/ MORELIA, MICH/ LUN-23-MZO-2020/ El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se pronunció a favor de buscar consensos, de ser solidarios y caminar en UNIDAD para hacer frente a la pandemia del Coronavirus COVID-19, que en México inició hoy la fase 2.

Como un acto de responsabilidad social y siguiendo los protocolos que han establecido las autoridades de salud para evitar el contagio del COVID-19, Juan Bernardo Corona, Presidente del CEE-PRD, emitió su posicionamiento semanal de forma virtual, en el que hizo un llamado a la UNIDAD y a la solidaridad para salir de la mejor forma de esta crisis sanitaria.

“La presencia del COVID-19 nos lleva a actuar de una manera muy responsable como sociedad, sin descalificaciones, pero asumiendo con mucha seriedad el problema que enfrentamos actualmente. Se requiere de UNIDAD, solidaridad, de fortaleza, y vamos a vencer cualquier adversidad si estamos realmente unidos”, expresó.

El Presidente del PRD-Michoacán, sostuvo que no son tiempos políticos, son tiempos de buscar consensos para tomar decisiones que ayuden a resolver la problemática que enfrentamos. “Es tiempo de solidaridad, de ayudarnos, nos necesitamos, nos requerimos”, dijo.

Hizo nuevamente un llamado respetuoso al Gobierno de la República a asumir con seriedad lo que representa la pandemia del Coronavirus y que instrumente un programa de gran calado que contrarreste los efectos negativos que traerá a la economía nacional, y por otro lado, fortalezca la infraestructura de salud.

Juan Bernardo Corona exhortó a la ciudadanía a no desafiar las recomendaciones de las autoridades, como el quedarse en casa, lavarse las manos constantemente, no saludar de beso, abrazo o beso. ¡QUÉDATE EN CASA! guardémonos ahora para que cuando nos veamos, no nos falte nadie.