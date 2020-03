Yerno del alcalde de Zinacantepec Gerardo Nava lo mete en serios problemas

Tres Millones cuatrocientos sesenta y nuevo pesos, se gastó en el 2019

En dos Televisoras esta administración invirtió la pequeña suma de Seiscientos mil pesos

En una estación de Radio invirtió Noventa mil pesos

7 medios Impresos sumo la pequeña cantidad de Seiscientos mil pesos

Un millón setecientos siete mil novecientos pesos en páginas de Internet

INFOMANIA/ ZINACANTEPEC, MEXICO/ MAR-24-MZO-2020/ Quien aún ocupa la titularidad de comunicación social en el municipio de Zinacantepec, es el “yerno” del edil #gerardonava quien sigue dando mucho de qué hablar en su actuar como funcionario público.

El famoso “Tizoc” como se le conoce en los pasillos del palacio municipal, sigue con su arrogancia prepotencia e influyentismo, solo por ser el yerno preferido de presidente municipal, se siente intocable en su actuar, pero hasta las capillas y catedrales se caen, que no caiga el yerno de edil.

#GerardoNava debería tomar en cuenta que si quiere seguir su carrera política debe realizar verdaderos cambios que en verdad le puedan ayudar, porque está en riesgo de quedar trunca, porque con #danielalmazán coordinador de comunicación socia “yerno” del presidente municipal, para que quiere enemigos fuera, si los tiene en casa, además cobrando mensualmente $41,500.00 Cuarenta y un mil Quinientos pesos, más la mochada que le pedía algunos medios de comunicación, como lo manifestaron en las redes sociales, no conforme con esto también metió a disque trabajar a sus dos cuñadas con muy buenos sueldos.

Las ordenes le vale grillo y como niño dice (no lo hago) y (no lo hago) les pone obstáculos a sus superiores, les cierra los espacios publicitarios, #danielalmazán mejor conocido como “Tizoc” se atreve a cuestionar los mandatos y ordenes que emiten algunos regidores que fueron electos por el pueblo, será que este técnico en computadoras ¿Ya se le subió el poder a la cabeza y pretende pasarse las ordenes de sus superiores por el arco del triunfo? Debería pensarlo muy bien antes de contrapuntearse con sus superiores y con algunos periodistas que cubren la fuente de este municipio, ya que su sueldo lo puede dejar de tener y vaya que no es poca cosa lo que gana y sin haber estudiado.

De todos es sabido que #GerardoNava busca desesperadamente la reelección pero su imagen actual está deteriorada y dañada por quien se dice, que cuida su imagen.

Mucho gasto en páginas de Internet que de nada le han valido, porque efectivamente es ahí donde le pegan más a #GerardoNava, pero sería importante recordarle al médico que no es lo mismo ser médico a un Chofer o si, por supuesto que no son dos cosas distintas, lo mismo pasa con su “yerno”, no es lo mismo ser técnico en computadoras que periodista, comunicólogo, cada área tiene su chiste, y manejar una área tan importante como es la de comunicación social, porque de ahí depende mucho la imagen del municipio y sobre todo de quien te contrata.

Pero sería importante recordarle a este funcionario que nada es eterno, en los cargos solo se está de paso, y hasta quienes hoy se dicen tus amigos, mañana te darán la espalda, los cargos son para hacer amigos y no tener enemigos, son muchas cosas que le podríamos decir desde este espacio, y que tome lo que él considere que le sirva para mejorar su actuar en el servicio público y sobre todo para que ya no hunda más a su suegro políticamente.

Este intento de comunicador debería pedir ayuda al encargado del área (E) Raúl Espinosa o en su caso a Leonel Barrera.