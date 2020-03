Ayuntamiento de Morelia “Nos está matando lentamente”

La obra estructurada de Madero Poniente y un capricho, es el arma letal

Le han apostado a que, “muramos de hambre y lo están logrando”

Nuevo llamado a la conciencia de autoridades municipal y federal y la sociedad

Covid-19 el tiro de gracia



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-27-MZO-2020/ Los vecinos y comerciantes de la avenida Madero Poniente, este día le hicieron un nuevo llamado al presidente municipal Raúl Morón Orozco a reconsiderar su situación a consecuencia de la obra estructural con ciclovía, “lentamente, nos están matando de hambre, algunos negocios ya quebraron y otros más vamos por el mismo camino”.

Los vecinos y comerciantes de esta parte de la ciudad, representados por Efraín Orozco, hicieron un nuevo llamado al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (SEDATU), Miguel Ángel Sandoval Rodríguez y al presidente municipal Raúl Morón Orozco a considerar su situación tomando en cuenta que de sus comercios, depende el sustento de sus familias y el capricho de la ciclovía, los está haciendo quebrar.

Asimismo, llamaron a la sociedad en general a tomar en cuenta que no se oponen al desarrollo ni a las obras, pero sí, a perder el único medio que tienen para sostener a sus familias y una ciclovía, les quita toda posibilidad de que sus comercios continúen.

Efraín Orozco precisó, que desde un principio, le explicaron a Sedatu y ayuntamiento que esto podía suceder mientras, “ellos, los gobiernos federal y municipal, en su capricho o empecinamiento, ni siquiera pudieron informarnos cuantas personas utilizan bicicleta para sus traslados en esta parte de la ciudad.

Es un golpe tras otro, lamentaron al asegurar que en la obra de ciclovía, no están dejando los accesos como se habían informado, “ahora a nosotros nos tocará endeudarnos más para poder arreglar su cochinero que hicieron ya que hasta en eso nos han vuelto a perjudicar”.

Y añadió en el mismo sentido que, “se les olvida que nosotros también somos Morelia, nosotros somos parte del pueblo, no solo las empresas grandes como Aurrerá o los del gas; de nuestros comercios dependen las familias de propietarios y las de los trabajadores”.

“La ciclovía en esta parte de la ciudad, es muy perjudicial y el delgado hilo del que pendían nuestros negocios, ya se está rompiendo y muchos ya quebramos y otros, están a punto de cerrar; no tenemos siquiera para sobrevivir, estamos endeudados, no contamos con apoyo de ningún gobierno y la contingencia del COVID-19, nos está dando el tiro de gracia”.

Finalmente reiteraron el llamado a Morón Orozco y Sandoval Rodríguez a reconsiderar su situación y no empecinarse con una ciclovía que los está llevando a la quiebra; “les pedimos que piensen y sean conscientes, en que son más de 500 familias las que dependen de los comercios ubicados en esta parte de Morelia”.