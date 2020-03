Comunidades indígenas demandan plan de contingencia Covid-19

INFOMANIA/ MESETA PURHÉPECA/ JUE-26-MZO-2020/ El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo autónomo constituido por autoridades de 60 comunidades originarias, denunció públicamente que no existe un plan de contingencia para el Coronavirus en las comunidades y solicitó la desaparición de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como medida económica especial durante la contingencia del Covid-19 y que su presupuesto sea distribuido de manera directa y equitativa para las comunidades.

Informaron que no existe un plan de contingencia o protocolo de prevención específico para las comunidades indígenas, toda ves que las instituciones de salud federales o estatales (IMSS Bienestar o Centros de Salud) pese al discurso oficial, realmente no han informado a las comunidades sobre las medidas de prevención del Covid-19, no han entregado material de divulgación y difusión (folletos, guías o carteles) en idiomas originarios, las clínicas de las comunidades no tienen insumos necesarios para las contingencia (antisépticos, mascarillas, cubrebocas, gel antibacterial, gafas protectoras, entre otros) y en muchos casos, ni siquiera tienen medicamento para las enfermedades comunes, las personas que regresan a las comunidades desde extranjero, principalmente de Estados Unidos, no están siendo aisladas durante 14 días, y en muchas comunidades carecen de agua potable y no hay apoyos económicos federales o estatales para los indígenas.

Finalmente le solicitaron al Gobierno de Michoacán, desaparezca la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, institución que calificaron como fallida y elefante blanco que únicamente sirve para pagar altos sueldos a burócratas indígenas y pidieron que el presupuesto asignado para su operación, sea distribuido de manera directa y equitativa para las comunidades indígenas, esto como medida económica especial durante la contingencia del Covid-19.

A continuación, el comunicado completo:

EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Comunidades p´urhépecha, a 26 de marzo del 2020.

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

AL PUEBLO DE MICHOACÁN



El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, que caminamos colectivamente en la búsqueda de nuestra autodeterminación, autonomía y autogobierno, mediante el presente comunicado manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Históricamente las pandemias y epidemias han afectado profundamente a los pueblos y comunidades originarias, durante la conquista española y en la época colonial, representaron una arma biológica y una catástrofe demográfica, contemporáneamente, por las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación en que vivimos, somos las poblaciones más vulnerables, sin embargo, al día de hoy, denunciamos públicamente que no existe un plan de contingencia o protocolo de prevención específico para las comunidades indígenas, las instituciones de salud federales o estatales (IMSS Bienestar o Centros de Salud) pese al discurso oficial, realmente no han informado a las comunidades indígenas sobre las medidas de prevención del Covid-19, no han entregado material de divulgación y difusión (folletos, guías o carteles) en idiomas originarios, las clínicas de las comunidades no tienen insumos necesarios para las contingencia (antisépticos, mascarillas, cubrebocas, gel antibacterial, gafas protectoras, entre otros) y en muchos casos, ni siquiera tienen medicamento para las enfermedades comunes, las personas que regresan a las comunidades desde extranjero, principalmente de Estados Unidos, no están siendo aisladas durante 14 días, en muchas comunidades carecemos de agua potable y no hay apoyos económicos federales o estatales para los indígenas, somos permanentemente discriminados.

En este contexto, a los políticos de todos los partidos les exigimos que así como se presentan a solicitar el voto a las comunidades en tiempos electorales, ahora se presenten a donar víveres y material de prevención en salud, al Estado mexicano le pedimos cumpla con su obligación constitucional y dote de insumos y medicamento para las clínicas rurales, a las comunidades y pueblos originarios les pedimos declararse en alerta roja y solicitamos respetuosamente se aísle por 14 día a todos los paisanos que regresan de Estados Unidos como medida de prevención, cuidemos nuestras comunidades.

Finalmente, al Gobierno de Michoacán, le solicitamos desaparezca la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, antes Secretaría de los Pueblos Indígenas, institución fallida y elefante blanco que únicamente sirve para pagar altos sueldos a burócratas indígenas sumisos con el poder en turno y el presupuesto asignado para su operación, sea distribuido de manera directa y equitativa para las comunidades indígenas como medida económica especial durante la contingencia del Covid-19.



CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS