GRINGA, GRINGA: La joya de la corona

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-27-MZO-2020/ “Ay cablón, está bien cablón” no coronemos al virus, en Uruapan, no ay aún, pero esperverso que algunos políticos quieran hacer leña del árbol caído, así que sin hacer tanta bulla, nos saluden a la suya…quienes quieran quedar bien regalando gelecitos o compartiendo imágenes con su nombre y recomendaciones de cuidado.



Pero sigamos con Susana- Distancia para evitar y pongamos la muestra que los uruapenses somos inteligentes, que tomamos medidas preventivas no se agringuen…



“Aiga sido como aiga sido” pero el grupo de uruapenses que vienen de Turquía ahora están en Estambul enclaustrado en un hotel, se por su propio bien de salud, pero a Uruapan no han llegado así que no podemos agringar los temas.



Efectivamente llego un grupo de excursionistas a Morelia y si, con 4 personas contagiadas pero están con Susana en su casita, asi que es mejor estar atento y no satanizar a nuestra gente.



¡bién por quienes viajan! Chingao ya quisiéramos muchos viajar, los viajes cultivan a las personas, pero ay quienes no entienden y pos simplemente echan la crítica sin conocer, así que seamos empáticos en los momentos de ¿guerra económica? ay caray… nadie quiere viajar y llega a casa como “apestado” ¿verdad?



Bueno por ahí viene la que no te conviene, y no se trata de doña Peluches, es la crises económica, diría nuestro ex presidente burricipal, Caldo Mehacías, ahora no se trata de politiquería barata, como dice don Cotonete, se trata de crisis verdadera así que todos juntos ya vamos a ahorrar y comprar solo que necesitamos realmente, queda claro, nada de compras de pánico.



Bueno pos cómo queda el tema de los bancos, que permiten el paso a grupos de tres a cinco personas solamente, pero en las baquetas y en los cajeros está conglomerado, todos amontonados quise decir… tons de que sirve esa medida, ante la burrez de muchos debe el gobierno agilizar inspectores y poner orden, sobre todo en dónde hacen filas.



No pos no, hay personas muy bien ordenadas pero otras que no terminan de entender la seriedad del Covid-19 háganlo por su familia, hijos nietos, sobrinos, padres, abuelos etc etc etc…

Ya les pesó a quienes encabezan los gobiernos pagar pensiones a los viejitos, no chinguen que casualidad y no despistan nada, a cabeza de impunidad ni el virus le entra, pero tampoco despistan mucho, bueno mientras tengamos un pueblo fanático ay tamos…



Y ¿el Tianguis apa? La imagen del cartel con un corazón negro que significa muerte, pos ay ta murió el Tianguesss Artesanal, es complicado que se haga este año, a menos que sea la última semana de abril y en la primera de mayo, antes de la temporada de lluvías.



Porque en mayo inicia la temporada de lluvias y en noviembre estará muy cercano del 21, así que pos poco se podrá hacer, a ver si Ale Ayala ahora si se pone a chambear, y cuida a quién elige como jurados, ya no estamos en los tiempos de poner a calificar a personas de escasos conocimientos, en relación al tema.



Ese tiempo ya se acabó, cada vez la exigencia es mayor cada vez,, ahora corresponde a Alejandra buscar quien haga las cosas bien, el año pasado prácticamente le entregó a un periodista las conferencias, fueron un reverendo fracaso, así que la situación y el costo-beneficio se debe cuidar.



Ya es hora de dejar la weba en la silla y empezar a demostrar el trabajo en la casa de la locura en dónde la recepcionista se cree dueña de la casa de la locura y el encargado de eventos se cree director de cultura, no pues es hora de chambear bien Alejandrita, todo sale mal porque se hace alay se va, ya lo decía Merari, que ella hacia todo.



Bueno pos cuidémonos, un mucho, que será pior los muertos por la corona o los muertos por la inseguridad, pos ay vamos ya los perruchos que querían ir a Morena y luego regresar al PRD porque no los quisieron, ahora no están ni con Dios ni con el diablo, ay ta Torres Piñata, tanto espectacular, pa obtener candidatura y pos nada.



Los que se fueron y reresaron les va a quedar lo que al burro, el pedo y el rebuznado, por los de Morena están tejiendo, los panes están peleando lugares, el PRD ya empezaron, Toño Lagunas y Ricardo Luna se dejan ver, quieren la candidatura a la presidencia por el PRD.



Mientras ellos se mueven, en la administración burricipal, también empezaron a moverse, pero ay van a ver de cual cuero salen más correas, pero hacer campaña del corona virus es no tener mother, es perverso, mejor calmaditos políticos, esperen que pase el susto y no hagan bulla, porque pos a bien no se toma y GRINGA, GRINGA… ELQUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- Este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.