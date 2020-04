Con crédito del Plan Emergente, empresaria de Morelia reactivará su negocio familiar

El apoyo del Gobierno del Estado permitirá a María del Carmen T. enfrentar las pérdidas generadas por el COVID-19, y sacar adelante a su familia

MORELIA, MICHOACÁN, A 08 DE ABRIL DE 2020.- María del Carmen T., propietaria de un negocio de papelería y sistemas de cómputo, ubicado en la colonia Defensores de Puebla, en Morelia, solicitó al Gobierno de Michoacán un crédito de 50 mil pesos, que requiere para enfrentar las pérdidas generadas en su negocio por la contingencia derivada del COVID-19.

Ante la preocupación por sostener el nivel de empleos, y que las familias tengan el menor impacto negativo en sus ingresos por esa situación, la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo puso a disposición de las pequeñas y medianas empresas, mil créditos por montos de hasta 50 mil pesos.

Hace una semana, la empresaria inició el trámite en la plataforma planemergentemichoacan.com y el martes fue invitada a recibir la orden de pago correspondiente, de manos de los secretarios de Gobierno, Carlos Herrera Tello, y de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, así como del director del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Gustavo Meléndez Arreola.

Con su orden de pago en mano, aseguró que el crédito recibido le permitirá comprar material de papelería y de cómputo, necesarios para reabastecer su pequeño negocio, con 15 años de operación, y de esa forma mantenerlo y obtener el sustento que requiere para una familia integrada por seis personas.

La beneficiaria del programa crediticio contemplado en el Plan Emergente para Apoyar la Economía de las Familias Michoacanas, está convencida de que esta acción del Gobierno de Michoacán “es una oportunidad muy grande para que no se cierren las empresas”.

Entre las características de este esquema crediticio está conceder un periodo de no pago durante los tres primeros meses a partir de su autorización; tasa de interés de 6 por ciento, y pago fijo de 2 mil 216 pesos a partir del cuarto mes de haber sido entregado, hasta completar 24 abonos.

Los requisitos para acceder al financiamiento de hasta 50 mil pesos son: Solicitud debidamente requisitada y firmada, utilizando el formato establecido, disponible en la plataforma planemergentemichoacan.com.

Otros requisitos son: Identificación oficial con fotografía (credencial del INE, pasaporte), comprobante de domicilio particular y de la empresa con una antigüedad no mayor a 90 días; Constancia de Situación Fiscal; opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en positivo, emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con antigüedad no mayor de 30 días.

Se solicita no tener antecedentes negativos graves en el Buró de Crédito y contar con aval, que, a su vez, debe presentar identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos del último mes.

Las personas interesadas pueden llamar para solicitar mayor información a los teléfonos de la Secretaría de Desarrollo Económico (443) 113 4500, así como de Sí Financia (443) 113 7700, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas.