GRINGA, GRINGA: Coronavid de espinas

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-08-ABR-2020/ Confinamiento? y ¡cómo no! Si los michoacanos somos asnos, no quedarse en casa representa contagiarte y contagiar a otras personas, por favor quédate en casa, ya quisieran muchos poder quedarse en casa, pero quienes tienen que trabajar no gozan de ese privilegio…



Hay personas que puede quedarse, quédese, parece que el gobierno federal no entendió el mensaje, ni el mesías por mesías ni cabeza de algodón, porque si te quedas aun asi hay que pagar salarios, impuestos, créditos, etc, etc, etc, si hay postergación en algunos créditos pero cobrando los intereses correspondientes, los empresarios y el gobierno no pierden-



Dan apoyos para la contingencia y cierran las oficinas, una persona humilde no puede llevar acabo el protocolo que imponen para registra u apoyo pero que incluso al final del trámite te retornan, son puras pinches mentiras, atole con el dedo al pueblo que dicen querer.

¿Por qué AMLO dijo que le cayó como anillo al dedo? Acaso por el riesgo que tiene las personas de la tercera edad y pos de esa manera mata dos pájaros de una piedras, les deja de pagar pensiones y deja de para “bienestar” a caray, adelantó dos semanas, que pinche casualidad, acaso finiquito de la vida, ojalá no pero a eso suena, la importancia de coordinar el cerebro con la lengua, perdón chairos y fifís, pero es tiempo de unidad.



Si AMLO insiste en segmentar a la población en fifís y chairos, es hora que los Mexicanos demuestren de que están hechos y que se haga la unidad, con #todossomosmexicanos.



Bueno pos así las cosas, primero que no ahora ya entendió gracias a Dios los gobiernos estatales y municipales tomaron sus propias medias de prevención y nos guste o no chifla chifla empezó a tiempo hizo bien el trabajo de prevención, la prueba es que en Michoacán hay casos pero hasta ahora no se ha desbordado el asunto.



En Uruapan Vicko Manrico igual, ha logrado contención dela ciudadanía, primero con inconformidades porque las medidas no son parejas para todos y parece que afecta más al pequeño comerciante.



Pero bueno, como ellos mismo dicen, en el caso de bares y cantinas con venta de vino y chicas, ni modo de pedir para llevar, ¿cómo mandan a las chicas en moto?.



Aquí la cosa es que “el buen juez por su casa empieza” y el regidor Fernando Guisado de Plancarte, no cerró su restaurante bar, pero si aprovechó muy bien la contingencia, cierra otros y listo… que muchos aseguran que es una cantina ¿será? Pero bueno abierta y sin acatar medidas fundamentales de prevención.



Pos así las cosas y del árbol caído todos quieren hacer leña, es el colmo del honor político ver para creer, algunos política pidiéndole al pueblo que apoye con productos no perecederos para después regalarlos con su logo, de partido político o su nombre, ya ni la chingan es un descaro total, porque los diputaos tienen recursos para labor social. ¡Sinvergüenzas!



Hay diputado que con el dinero que reciben han entregado despensas, caso Paco Cerillo, no ha pedido nada y ha entregado más de seis mil despensas, ¡el si tiene de que presumir!



Pos así las cosas de la que nadie sabe es de la diputada sorpresa, acostumbrada a gastar el dinero que consigue del gobierno, a ella si le cayó del cielo la diputación que obtuvo gracias a su papá político Rafa Ortiz, que por cierto ya no lo atiende, así es la condición humana de algunas.

Bueno pos en Uruapan hay falta de protocolos en algunos casos, los bancos cerrados, pero en las banquetas llenas, y el lugar de agilizaron con mayor número de personal, quitaron cajeros, insensibles.



Y delos camiones urbanos que decir, se presume mucho pero la verdad es que llenan los camiones hasta el tope con pasaje, ni siquiera consideran dejar un espacio libre.



Estamos en una prueba de fuego, si no acatamos al rato los hospitales no se darán abasto, por cierto los médicos y enfermeras no tienen equipo adecuado para enfrentar la contingencia, ahora hay un caso y enseguida fumigan, pero podría llegar el momento que no será uno, serán muchos, asi que más vale quedarse en casa, entender y atender las indicaciones porque estamos viviendo una pandemia y que es verdad. Al rato no chillen….porque pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHNGA.



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN, CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.