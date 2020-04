El diputado Ignacio Campos, informó que a partir del viernes 17 de abril se estará abriendo un área especial de aislamiento para pacientes contagiados de COVID-19, dentro del Hospital General de Zona No. 8 del IMSS

URUAPAN, MICH., 15 DE ABRIL DE 2020.- El diputado federal, Ignacio Campos Equihua mencionó que el próximo viernes 17 de abril se estará abriendo un área especial de aislamiento para pacientes contagiados de coronavirus, dentro del Hospital General de Zona No. 8 del IMSS, en esta ciudad; esto, después de la reunión que sostuvo este miércoles con el director general de este nosocomio, Eliseo Sandoval Rocha.

Campos Equihua dijo que acudió a este hospital de Uruapan, para conocer de cerca cuáles son las acciones que se han estado tomando ante la inminencia de la Fase 3 de COVID 19, además de estar informado sobre las posibles carencias de materiales de protección que pudieran tener médicos y enfermeras para realizar sus actividades; y, de esta manera, “poner nuestro granito de arena para que ejerzan con mayor seguridad personal sus funciones”.

“De acuerdo a la ‘reconvención hospitalaria’ a que entrarán la mayoría de los hospitales del IMSS por la Fase 3 de COVID 19, fue que el doctor Eliseo Sandoval me explicó amablemente que ya están preparados con un área especial de camas para atender esta contingencia, y que cuentan con todos los aparatos y medicamentos necesarios para el cuidado de los pacientes que ingresen al hospital por esta causa”.

Sin embargo, el legislador por Morena destacó que no será posible superar esta pandemia, si la gente no hace conciencia de que “éste es un problema real al que tenemos que combatir todos unidos; si no mantenemos la sana distancia y no seguimos todas las recomendaciones de las fuentes oficiales, no podremos salir adelante. Aquí no se trata de colores partidistas, sino que todos hagamos lo que tenemos qué hacer y que, los que puedan quedarse en casa, lo hagan”.

Finalmente, dijo que el viernes entregará cloro, gel antibacterial y caretas faciales de protección que le solicitaron para médicos y enfermeras; donde también estará supervisando la entrega de los insumos que llegaron de la federación para este importante hospital, que atiende a un gran número de beneficiarios y que ya se encuentra preparado para enfrentar de manera efectiva el presunto aumento de pacientes que pudieran arribar a causa del coronavirus.