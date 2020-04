Mantiene Gobierno Estatal entrega de créditos ante el COVID-19

Apoyo para autoempleo, vital para el sostenimiento de michoacanos afectados por la pandemia

MORELIA, MICHOACÁN, A 16 DE ABRIL DE 2020.- Debido a la contingencia por el COVID-19, que afecta al país y al estado, el Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, sigue otorgando créditos para autoempleo a michoacanos que lo soliciten, a través del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia).

Estos créditos forman parte del Plan Económico Emergente en Apoyo a las Familias Michoacanas, implementado por la administración estatal, con los que se busca apoyar a las personas y empresas que han resultado afectadas por la pandemia.

Es el caso de José D., dedicado al transporte público, beneficiado con este esquema de autoempleo, quien comentó que en este momento “el pasaje ha bajado notablemente y este apoyo nos ayuda mucho, ya que hay días en que saco 150 pesos y no me alcanza ni para el gas, entonces yo no puedo llevarle comida a mi familia, porque vivo al día”.

José ha seguido trabajando bajo las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud, dentro de su unidad, para evitar el contagio del COVID-19 entre los clientes.

Antonio B. tiene una papelería y desde que cerraron las escuelas por la contingencia, sus ventas han bajado considerablemente, y el crédito le ayuda para llevar el sustento a su familia.

Comentó que “la pandemia nos vino complicar las ventas porque no hay alumnos a quién venderles y se pierde mucho, porque hay que pagar agua, luz, que no esperan y tengo una familia que mantener”.

Antonio agradeció al gobierno de Michoacán por el crédito otorgado, ya que lo utilizará para surtir su papelería.

Tanto José como Antonio B coincidieron en que estos créditos le permitirán seguir adelante y enfrentar los efectos de la pandemia.