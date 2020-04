Los michoacanos no están para protagonismos políticos: Casimiro Méndez Ortiz

URUAPAN MICHOACÁN A 17 DE ABRIL DE 2020.- Las y los michoacamos no están para protagonismos, hoy en día viven una cruda realidad y urgen acciones que conlleven a soluciones efectivas. Es obligación de los tres órdenes de gobierno el coadyubar con responsabilidad y ser promotores de la tranquilidad que merecen los ciudadanos en estos momentos. Las diferencias políticas se ponen en pausa cuando la prioridad es el bienestar social.

Así declaró el Senador Casimiro Méndez Ortiz, al preguntar su posicionamiento ante mensaje en video del Gobernador Silvano Aureoles. De ello afirma que “es bueno el debate, es bueno defender al pueblo, de eso se trata, para eso estamos, pero es mejor dar soluciones, más cuando se es también autoridad y se porta la investidura de un gobernante con facultades plenas en Michoacán”.

Sin entrar en controversias, a los michoacanos se les ha quedado mucho a deber desde siempre y la actual administración no ha sido la excepción. El desabasto en el sector Salud, Educación y falta de Seguridad, han sido una constante y no precisamente por la pandemia de COVID-19, que ha evidenciado el desfalco en el que están las instituciones y eso no se puede esconder. Pero, es osado en momentos de vulnerabilidad mundial, saberse con obligaciones gubernamentales sacar al héroe que llevamos dentro, cuando representamos una gran responsabilidad, nuestros hechos hablan por nosotros mismos, y el pueblo es testigo de ello.

“Hágamos lo que nos corresponde como institución, ya habrá tiempo para campañas mediáticas y de sublevar a otros, por lo pronto, que se note que hay también gobernador de acciones en Michoacán, no sólo en el flagelo ciudadano por un hecho global”.

Casimiro Méndez Ortiz afirma, que hay temas que son prioridad y requieren de colaboración con premura, el encono y el protagonismo netamente no le llevan el pan a la mesa a los miles de ciudadanos desempleados por la contingencia. Urgen soluciones, y promover por políticas la discordia en momentos críticos para el país, es una acción inoportuna, sin aporte, no resuelve las problemáticas; esa actitud y sus consecuencias para los michoacanos, como Gobernador también son su responsabilidad.