GRINGA, GRINGA: AMLO y su complejo de Elektra

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-22-ABR-2020/ Es lamentable ver a los políticos, haciendo de todo para seguir colgados de la ubre, hasta olvidan como se llaman, ya sean chairos o fifís.



Una parte en el gobierno federal, AMLO que hoy es presidente, siguen en campaña, defendiendo a su presidente, en lugar de gozar su reinado anda de pleito con quienes brillan más que él, ya nomás falTa que se a agarren a trompadas con Monreal.



A propósito de Monreal, ya todos quieren estar cerquita de él, ya se olvidan que su jefe es cabeza de hueca, a no perdón cabeza de algodón.

Pos como sea los de mena son ta soberbios que para ellos solamente existe lo negro y blanco y los matices los quieren quietar del camino, o sea si no están con ellos estas en su contra chingao.



Si nos vamos a morir para que proyectan pal 2021 continuar en el poder, ahora resulta que son Santa Calcuta, todos quieren llevar despensas a los que menos tienen, solo que aquellos que menos tenían hoy son afortunados, a ver una familia con dos ninis y dos adultos mayores, percibe al mes 12 mil pesos a parte le entregan despensas en su casa y ah por que hoy todos los diputados “las donan” a quien menos tiene…



Mayela, no da ni la dona, no da una la diputada pide asistir a las sesiones y cuándo le toca aprobar la cuenta se enferma no vaya a tener una asesora que le guste el beis, no el del peje sino beis palla y beis paca…ada en todo menos en misa.



Cuando menos los aguacateros, pobres campesinos, que reciben apoyos millonarios para el campo, esos hagan la satanización del pueblo, deben hacer en el gobierno, así de sencillo, harto pesticidas, fungicidas y harto cáncer en Uruapan… que le aporten una sopa de su propio chocolate al pueblo.



En país de ciegos el tuerto es rey, los guindas aplaudieron la actitud de la secretaría de energía que se negó a disminuir la producción diaria de barriles de petróleo en México, ay ta la consecuencia ya nos chingamos,



Pos bueno pero los diputados se han convertido en enviados del señor, entregan venden rifan obsequian despenas a los ”que menos tienen” pero se toman la respectiva foto para presumir que dieron apoyo, ya ni la chingan, del palo caído todos quieren hacer leña.



Bueno al menos ahora el tema es un virus 19 antes era la farsa de la rifa del avión, la guerra onta los ricos, la división del país entre chairos y ffis, este problema es ara que los mexicanos sepamos que solamente el pueblo se une, político van y vienen y todo son el mismo interés monetario y de poder, el humanismo lo dejan de lado… ojo mucho ojo.



Los secretarios del gobierno federal ya poco voltean a ver a amlo, se hacen pero sus ojotes están en Monrel, tejiendo pal 24,asi es, en Uruapan palos directores y varios secretarios dejaron de lado a MManr y están hablando todos los días con Nacho, así esperando datos, e información privilegiada, viendo pal 21, “me canso ganso” que así están.



Y en gobierno estatal, todos tomándose fotos y subiéndolas a su face, hasta Beto Arzola que se siente el gobr michoacano sube sus fotos, válgame el señor, como si compraran con su dinero las despensas, cubre bocas o lo que entregan, porque no dan…



Pos así las cosas, lo pronto la CNTE no quiere que inicien clases virtuales los niños y ¡cómo? Si las plazas las compran y entregan a quien sea, personas sin academia, entonces, dicen las malas lenguas que no saben utilizar los portales oficiales, no todos hay maestros muy bien capacitados.



Y como no todo es igual, pos en el ayuntamiento les llueve sobre mojado, es raro que ahora que tachuela es secretario del ayuntamiento se registren tantos conflictos comunales y vecinales, hasta el perro se manifiesta, bueno es casualidad, nadie manda manifestantes, mal pensaos pero pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



Fe de ratas.-ese texto es ficción, ni pa chairos ni pa fifis, así que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia…