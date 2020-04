Fortalece Gobierno del Estado medidas sanitarias en LC

* “Lo veíamos muy distante, como algo que era muy difícil que nos pudiera alcanzar”, señala médico pasante

LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, A 28 DE ABRIL DE 2020.- Con el objetivo de frenar el alza constante de casos de COVID-19 en este puerto, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), fortaleció las medidas sanitarias en las que la participación social será fundamental.

Por lo anterior, la titular de la institución, Diana Carpio Ríos, recorrió este martes la red de servicios de primer nivel de atención a fin de supervisar la capacidad operativa y el funcionamiento de los módulos de enfermedades respiratorias para la detección y tratamiento oportuno de los pacientes.

Ante el elevado número de casos que registra el municipio, el médico pasante del centro de salud de Playa Azul, Brandón Medina Pérez reconoció que no se lo esperaban, “lo veíamos muy distante, como algo que era muy difícil que nos pudiera alcanzar, pensamos que para este momento íbamos a tener muy pocos casos”.

Reiteró el llamado a la población a quedarse en casa e implementar las medidas de protección, “nosotros quisiéramos quedarnos en nuestra casa, pero no podemos, tenemos que afrontar este virus y hacerle frente, les recomiendo que se queden en casa para que se cuiden ellos, a sus familias y nos cuiden también a nosotros”, expresó.

Carpio Ríos concluyó la jornada de trabajo con una evaluación del comportamiento del virus en el municipio, presentada por el equipo multidisciplinario que integra la Jurisdicción Sanitaria número 8.

“Necesitamos que en Lázaro Cárdenas tomen muy en serio esta situación, no puede seguir incrementando el número de casos, no podemos no prevenir el contagio, todos estamos dispuestos ha atender, ayudar y cooperar, pero necesitamos familias protegidas en Lázaro Cárdenas ”, señaló la funcionaria estatal.

La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.