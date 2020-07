A dos años de las elecciones de 2018, nada que celebrar: Marko Cortés

Acción Nacional reitera su propuesta de construir un gran acuerdo nacional que nos permita enfrentar con mejores resultados los enormes retos.

Hay un sub registro de casi 20 mil casos entre las defunciones que reporta la Secretaría de Salud y la cifra oficial.

Convoca a todos los mexicanos a participar en las elecciones de 2021 para recuperar un México democrático de libertades y poder reconducir la economía, la seguridad, la política social y los equilibrios y contrapesos de poder.

El T-MEC es una herramienta que va a ayudar, pero será insuficiente si no se cuida el empleo y se apoya a los sectores productivos.

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE JULIO DE 2020.- El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza aseguró que a dos años de las elecciones de 2018, lamentablemente, no hay nada que celebrar, porque hay un franco retroceso y estamos peor en materia de seguridad, economía y salud.

“A dos años de las elecciones del 2018, lamentablemente no hay nada que celebrar. Acción Nacional reitera sus propuestas de construir un gran acuerdo nacional que nos permita enfrentar con mejores resultados los enormes retos que tenemos como país. Sin duda es momento de corregir el rumbo y espero que el presidente López Obrador, como decía Manuel Gómez Morín evite el dolor evitable”, destacó.

En rueda de prensa virtual, acompañado por los Coordinadores Parlamentarios del PAN, Mauricio Kuri y Juan Carlos Romero Hicks, dijo que con este gobierno oficialmente hay 30 mil personas que han perdido la vida por la pandemia, pero hay un sub registro de casi 20 mil casos entre las defunciones que reporta la Secretaría de Salud y la cifra oficial.

Además, una crisis económica que ha provocado la pérdida de al menos un millón de empleos formales y 12 millones de mexicanos sin trabajo, y una inseguridad expandida por todo el país con más homicidios y robo a negocios.

“Nosotros en contraste sí les podemos decir que nuestros gobiernos estatales, y nuestros municipios en donde gobernamos, estamos haciendo todo lo posible por la gente, sin ningún peso adicional del recurso federal. En las ciudades y estados donde gobierna el PAN el número de contagios y fallecimientos por COVID es mucho menor a aquellas ciudades y estados donde gobiernan otros partidos”, sostuvo.

El Presidente de Acción Nacional aseguró que aún hay tiempo para recuperar un México democrático de libertades y la vía para poder reconducir la economía, la seguridad, la política social y los equilibrios y contrapesos de poder, serán las elecciones de 2021.

“Por lo tanto, Acción Nacional hace una convocatoria a todos los mexicanos que hoy estamos preocupados, decepcionados, para que participemos activamente, cada quien desde su lugar, de la mejor forma como lo deciden hacerlo, pero nadie nos quedemos callados. Lo único que no debemos hacer hoy es rendirnos ante la fuerza del dinero clientelar y del poder del gobierno”, destacó.

En este momento, insistió, “no hay lugar para los cobardes, no hay lugar para que nos quedemos callados o de simular que las cosas van bien. El país nos reclama a todos los ciudadanos que levantemos la voz desde la trinchera en la que nos encontremos”.

Respecto a la entrada en vigor del T-MEC, Cortés Mendoza sostuvo que es una herramienta que va ayudar, pero no será suficiente si no se cuida el empleo.

“Absolutamente necesario, pero no suficiente si México no apoya al sector productivo, si no se cuida el empleo de las personas, si no se apoya el ingreso mínimo vital que hemos reiterado que es necesario en México, si no se revisan las pensiones para un sistema de ahorro para el retiro, no suficiente”, concluyó.

Por su parte, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que con los resultados de la elección de 2018 “México perdió la esperanza”, pues a dos años del actual gobierno solo hay datos que revelan el peor momento que vive el país donde la democracia está en riesgo.

A su vez, Mauricio Kuri, afirmó que el gobierno de López Obrador está “reprobado” porque hoy México está en una recesión económica sin precedente y se ha perdido la confianza para la inversión extranjera, por lo que exhortó al Presidente a que reconsidere el rumbo del país.