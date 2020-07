GRINGA, GRINGA: Vámonos pal norte

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-01-JUL-2020/ En la política no se permiten pendejadas ¿Qué será peor? “¿ser naca o pendeja?” pos otro Mayelazo quiere acabar con los cañones antigranizo, pero no con los cañones de dos millones de pesos, se proyectó al llamar “nacos” a sus compañeros de Morena.

Bueno pos se agringó la diputada por Morena, y por si fuera poco en Facebook se pretende defender diciendo “estaba muy molesta” ¿Eso queeé? Y refiere un hecho violento que aún no pasaba cuando se expresó mal de sus compañeros, o sea, qué le pasa a la señora. Ya mejor que no le acomode, finalmente el pueblo es desmemoriado.



¡La señora diputada! se apasionó con el micrófono, pos ¿Qué pensaba que era? El chiste es que fue noticia nacional, como la diputada discriminatoria y pos tonta, dejó el micrófono abierto y refirió a sus compañeros como “nacos”, ¿acaso se reflejó? Si así critica a sus compañeros diputados, como dice la canción “¡Si a tu madre no respetas… Qué me puedo yo esperar!” ¡ajuuua!



Pos la diputada ha cometido muchos hartos errores, su defensa en el Facebook “a es que me dio coraje” pero le afloró, la naquez.



Eso les pasó, morenos, por improvisar y sacar diputados en la tómbola, Morena lo que hizo fue llenar espacios, sin ton ni son, ay tan los resultados, el que no corre vuela, por cierto el diputado Guti Rubio recientemente se fue a tomar una sesión de fotos al parque, para promocionar a Uruapan ¿así trabaja? Dice que fue él quien finalmente apoyo a la niña baleada de Pinos Suárez, de la bala perdida, que presumió Nachito Campestre y no le dio nada y otros actores políticos, finalmente fue Agustin el buen samaritano.



El secretario de gobierno del Estado dio positivo a covid-19, a Carlitos si le llegó en buen momento, digo porque entre broma y broma la verdad se soma, al secre, Carlitos, ya lo traen algunos chismocitos, sacándole los trapitos al sol, que ya estaban oreados pero no tan mojaos.



Y hablando del Covid19 las medidas no son parejas para todos. Por una parte los líderes sociales amagan al gobierno con tomar la presidencia si le cierran los changarros a sus afiliados, ¡están haciendo su agosto!



El covid19 no es un juego, ay ta la doctora que se escondió debajo de la cama porque se murió un paciente de Paracho, al llegar en la ambulancia, o los contagiados de hospital Fray Juan de San Miguel, o los futbolistas, pero las cifras siguen desfasadas, y no son noticias falsas.



En un municipio de 354 mil habitantes según el CONAPO, y de casi 700 mil según cifras de instancias municipales, el ayuntamiento, se han realizado 1050 pruebas covid19, de esas 431 dieron positivos, ¿entonces de qué hablamos? si la mitad de pruebas da positivo y se supone que por cada caso reconocidos hay 8 contagiados no reconocidos.



Así que aunque lo nieguen y la encuesta salga con número bajos, el cierre de comercios es para taparle el ojo al macho, pero pos la situación es complicada y no es culpa del gobierno cada quien es responsable de su salud y de su familia, queda claro suerte ¡incrédulos!



La Canaca califica de parciales las medidas, preventivas de cierres de comercios, en las redes sociales señalan a Toño Tachuela de corrupto por permitir apertura de algunos negocios, entre dimes y diretes ya hasta lo hicieron propietario o socio de un gym, ¡qué tal!



Bueno que se han enriquecido varios secretarios del gobierno municipal, es cierto, hay que ver cómo explican su enriquecimiento en 4 años hay quienes compraron casas, en Guadalajara, otros con huertitas de aguacate, y otros hasta congales…



Las malas lenguas dicen que hay varios directores traicionado al PRD; incluso la ex primera dama le anda coqueteando a Morena ¿Qué tal? ¡Fuertes declaraciones.!

Por así las cosas, finalmente son chismes, pero hay acuerdos importantes y el verdadero candidato del preciso no es Chana ni Juana, sino un ex diputado que dice que es licenciao, pero no tiene cédula profesional, a ese, exactamente al que Fausto Vallejo bautizó con el apodo de “el niño del pañal miado”… adivina adivinador.



Asi que los integrantes del equipo los que quieren, ser diputados y presidentes a costa del apoyo del presidente, pos nooo se hagan tantas ilusiones, Vicko a nadie le ha dicho que no pero tampoco que si, como dice la canción: a todos diles que sí, pero no les digas cuando…



AMLO va con Trump a Dallas, el presidente que más ha ofendido a los mexicanos, el que se ha burlado de México, pos así las cosas, ahí va AMLO a olerle el trasero, uy si no es política, mentiroso, AMLO le está creciendo la nariz, que bueno que no es pinocho.



Pos será el sereno pero cada día el desprestigio dio del personal de presidencia, crece y crece, Rulas Pandilla salió y hay quien asegura que su segundo Ramirín lo metió en problemas, solo que el buen Beto Mejía recién llegado lo dejó de segundo a bordo, al rato que no chille cuando ande en problemas, zapatero a tu zapatos Rulas Pandilla confundió PC con Bomberos y ojalá Roberto atienda el changarro de botargas que le confirieron y no vaya a pelear con Tachuela, porque eso le costó el lugar a Pandilla… ¿Será?



Pos será el sereno pero no es con pleitos como se resuelve el tema político, la crisis en la que se encuentra el municipio, el Covid19, la delincuencia, la falta de empleo, la falta de resultados en departamentos como recolección de basura, tema que el ex diputado Librao no ha logrado resolver, y por si fuera poco, con

regiburros que tienen harto huevos, o sea están, bien huevones…no pos si y en Uruapan, GRINGA, GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



Fe de ratas.: Este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia…!