Michoacán nos requiere unidos por la defensa de sus municipios: Escobar Ledesma

– En reunión con el senador Antonio García Conejo, coincidió en defender a Michoacán de un poder centralista y autoritario.

– No permitiremos más recortes de recursos a los municipios michoacanos.

COMUNICADO 229/MORELIA MICHOACÁN, 3 DE JULIO DE 2020.- La entrega de recursos a los municipios se debe garantizar, no podemos permitir que un poder centralista y autoritario asfixie las finanzas de los michoacanos, señaló Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

Al reunirse con el senador por Michoacán, Antonio García Conejo, Escobar Ledesma coincidió que en conjunto con los representantes populares se encontrará la vía para defender a los ciudadanos de las decisiones carentes de sensibilidad por parte del Gobierno Federal.

“Defender a los michoacanos y a los municipios es un tema urgente, hoy encontramos la coincidencia de no permitir que se asfixien las finanzas de los ayuntamientos. Al reunirme con el senador de la República, Antonio García Conejo, coincidimos en los grandes retos de nuestro país y particularmente en Michoacán. Unimos nuestras voces para solicitar al presidente de la República devuelva el dinero que es del pueblo a los municipios”.

El dirigente del PAN en Michoacán lamentó el recorte del 30 al 40 por ciento que sufrieron los municipios por concepto de participaciones federales, avalado por los legisladores de Morena.

“Nuestros municipios son lo más cercano a los ciudadanos y no permitiremos que sean borrados por un poder centralista y autoritario. Es lamentable que Morena pretenda limitar a los ayuntamientos al no mandarles el recurso que les corresponde; con esta decisión, no habrá obra, infraestructura, desarrollo”.

Reiteró que desde los diferentes poderes se debe defender la economía de Michoacán y sus municipios.