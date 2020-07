Con el decreto que permite la suspensión del cobro de agua, el Legislativo ratifica su compromiso con la economía familiar: Cristina Portillo

En sesión de comisiones, los legisladores aprobaron el dictamen que permitirá a los ayuntamientos suspender el cobro del servicio en el marco de la contingencia sanitaria.

MORELIA, MICHOACÁN; A 6 DE JULIO DE 2020.- “Como representantes populares, nuestra principal ocupación debe centrarse en tomar determinaciones que ayuden al bolsillo de los ciudadanos, más aún en momentos tan difíciles como los actuales”, señaló la diputada morenista, Cristina Portillo, quien además celebró el acuerdo de las comisiones unidas de Hacienda y Cuenta Pública por el que se da certeza jurídica a los ayuntamientos que decidan suspender el cobro del agua a los usuarios de este servicio.

Portillo Ayala señaló que hay una legítima preocupación en muchos ayuntamientos, fundamentalmente los gobernados por la izquierda, para poder apoyar a los ciudadanos cuyas economías se han visto vulneradas por la pandemia. “Este decreto permite dotar de certidumbre a los gobiernos que en un acto de sensibilidad tomen una determinación en tal sentido. Son momentos extraordinarios que reclaman medidas en el mismo sentido y las y los diputados debemos entender este contexto”.

La legisladora también descartó que hubiese una violación al artículo 115 de la Constitución Política de México , toda vez que la reforma que agrega artículos transitorios a la Ley de Hacienda Municipal, no obliga a las autoridades a tomar determinación alguna y solo abre la puerta para que los ayuntamientos que deseen hacerlo, no puedan ser señalados de estar violentando la ley. “Cada municipio hará su valoración y eso les permitirá tomar la mejor decisión. Esta reforma no es una camisa de fuerza”, señaló.

Finalmente, Cristina Portillo apuntó que si el gobierno estatal está verdaderamente del lado de los ciudadanos, debe respaldar esta reforma y no vetarla. “En la retórica y en el discurso, el gobernador ha dicho que está del lado de la gente, veremos si esto se sostiene en los hechos y no torpedea una iniciativa tan noble, solo por el hecho de que él no la propuso. Estaremos vigilantes de que no regresemos al pasado en el que el rumbo del estado lo definía un solo hombre”, concluyó.