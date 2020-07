Presentan la Celda de Disposición Final de Residuos Sólidos en Cotija

Registra un avance de 90 por ciento el Centro Regional de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Cotija, en el cual participan 6 municipios

COTIJA, MICHOACÁN, A 7 DE JULIO DE 2020.- Como parte del seguimiento al Centro Regional de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Cotija, Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, acompañado de los ediles de Cotija, Tangamandapio, Tocumbo, Tingüindín, Peribán y Los Reyes, constataron el avance del 90 por ciento del proyecto.

El titular de la Semaccdet, los ediles de los municipios involucrados y la empresa encargada de la obra, conocieron también el avance en la construcción de la Celda de Disposición Final con la cual contará el Centro Intermunicipal. En este sitio es a donde llegarán, luego de ser recolectadas, las aproximadamente 170 toneladas de residuos sólidos generadas diariamente en los seis municipios para que los materiales susceptibles a un reciclaje y reutilización sean clasificados y separados.

Luna García reiteró que el Gobierno del Estado, a través de la Semaccdet, seguirá brindando el acompañamiento a los Ayuntamientos en este tema donde participa también la Iniciativa Privada para que se cumpla el propósito del Centro Regional, el cual busca disminuir los problemas ambientales y de salud que producen los tiraderos a cielo abierto.

“Les vamos a seguir dando acompañamiento para que las partes cumplan, estamos con ustedes y donde podamos asesorar o ayudar con mucho gusto lo vamos a hacer. Todo tiene que ver con un equipo de trabajo y gracias a ello, hoy estamos prácticamente viendo ya la conclusión de una etapa que nos va a permitir abatir uno de los problemas más fuertes que tenemos en el mundo, en México y en Michoacán. Estamos también apostando a la iniciativa privada, cada vez los programas con miras al medio ambiente son más reducidos y tenemos que ver cómo echamos mano”, dijo el titular de la Semaccdet.

Ahora es momento de disminuir los riesgos de contagio de enfermedades como el COVID-19, ya que los residuos sólidos se consideran un foco de transmisión entre la ciudadanía y los recolectores, abundó Ricardo Luna García.

Indicó que una vez que el Centro Regional de Tratamiento, Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Cotija y los demás que están en vías de conformación en el Estado inicien su funcionamiento, será importante que los municipios que aún no están adheridos a algún sistema lo hagan porque no será posible que continúen operando el tema de los residuos sólidos urbanos con tiraderos que no cumplan con la normativa en materia ambiental, “hoy es una necesidad definitivamente que los ayuntamientos transiten hacia este modelo”, mencionó.

Los ediles agradecieron el acompañamiento del Gobierno del Estado y aseguraron que les da certidumbre para invertir en proyectos de este tamaño y avanzar en la implementación de políticas tendientes a la conservación del medio ambiente.