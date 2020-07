GRINGA, GRINGA: Asoman la cabeza



LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-10-JUL-2020/ ¡Ya salió el tapado! Tal y como lo dijo esta Traviesa, el ex diputado Marcos Trejo aceptó que quiere ser presidente municipal de Uruapan! Eso es todo, pero pos gringa, gringa el que se adelanta se chinga…



Ya se anda placeando el ex diputao, “es una promesa que le hice a mi familia” dijo Marcos así que va con Toño, señores. ¿Y arrancamos con el pie izquierdo, malas reuniones y pésimas convocatoria ¿Pos quién convocó?



En la Mansión del Cupatitzio llegó el encargado de rentas en Uruapan, Gallardito, dejó el changarro solito pa ir con su jefezaso y Richard Luneta, en horario de trabajo, jueves 09 de julio a las 11:00 am, pos quieren ser presidentes burricipales, lo mismo Ángel Dos palitos Alanis ah y por si fuera poco, Veronica Naranja, la reunión era con liderazgos, jajaja que alucinación, faltaron muchos.



Buscan ser presidentes de Uruapan y pos ya se le adelantó Junior Trejo, ups. No por mucho madrugar amanece más temprano ¿quiénes son los candidatos de Manry? Paredes, Mariano, Juanito, casi no tiene nada, caray ¡esta bien armao!



El acuerdo de Manry, el tapado ¡aguaaas Tenedor¡ y buen los directores de presidencia burricipal que le andan ofreciendo su amor pos harán lo propio, pinche revoltura en el refugió de la mujer, por una parte la ex primera dama, con Juanito Manzo, Paty Guisar presume que va a ser regidora y advierte a quienes no la quieren que tendrán problemas cuando sea regidora ¿Será? No lo pudo creer si Paty es una chica seria, pero bueno, eso dicen… lo que es cierto es que esta basificada y sindicalizada ¡aprendan…!



Y como ya se calentaron las cosas pos ay andan del tingo al tango, ni se crean de naíden ahorita, no hay nada para nadie, esa es la realidad.



Pos bueno mientras algunos secretarios andan en la polaca viendo a quien se acercan para garantizar su permanencia en la administración burricipal, la regidora de ecología sigue con los perros…en su informe dirá cuántos actos de buena fe ha realizado, entre sacar perros de casas y quitárselos a los dueños que a su decir los maltratan, en lugar de legislar está haciendo el trabajo de ministerio público ¿acaso? bueno aunque ya lo informó en su faceboock, pos lo va a oficializar.



La ignorancia es atrevida, la regidora encargada de revisar proteger y garantizar que se legisle en favor del medio ambiente, no ha hecho ninguna pronunciación, menos una iniciativa, para evitar los cañones antigranizo, pero qué tal de los cañones perros, hasta manda patrullas de seguridad pública, ver para creer.



Tzesihangari no ha dado a conocer cuántas y en qué estado se encuentran las áreas verdes del municipio que están invadiendo cada día más, simplemente en Gandarillas, el área verde que es para que jueguen los niños ahora son para que el ingeniero Luis lleve las vacas a pastear, escudado en su amistad con Mariano, invaden un área verde y la regi en la pendeja, así como ese caso hay cientos.



Ha pero el ingeniebrio que quiere quedar con ese pedacito ¡cuánto le ayuda a Mariano!, con esos amigos para que quiere enemigos, flaco favor le hace al decir que Tene será presidente municipal y lo apoya para quedarse con el área verde de Gandarillas, que no invente si el secretario defiende los espacios públicos y áreas verdes, ay ta la Cedrera.



Mucho bombo y platillo cuando presentaron dos denuncias contra, incendio del, hacía más de un año ¿YYY? ‘qué pasó con ese asunto, la regidora de ecología así pero trabaja, hay que de los reportes de trabajo que están obligados a entregar antes en la segunda quincena de julio.



Con un sueldo de más de 50 mil pesos mensuales a los regiburros virtuales y como dijo AMLO, les cayó como anillo al dedo el Covid-19, sesiones virtuales, así están excusados por su inasistencia.



Pos bueno la administración cumplirá 2 años, inicia el año de Hidalgo” chingue su madre el que deje algo” ¡ay wey! Cuidado, Manrico prepara su segundo informe, que dada las circunstancias seguramente será algo sencillo y virtual.



En septiembre inicia el proceso electoral, con la publicación del calendario, pero de facto ya inició, hartos quieren ser gobernadores, pero solo uno quedará pero hay un pastelote, 113 presidentes burricipales, 40 diputados locales y 12 diputados federales, más regiburro, que ojalá los de Uruapan no pretendan reelegirse, que tengan vergüenza y si no pudieron que se vayan a su casa.



Los regidores que tienen que ir a casa son Mayra Xiomara y Ramsés, como regiburros no han logrado mucho, pero ahora pretenden buscar diputaciones, bueno es válido todos quieren pero pocos pueden, parece que el segundo, el guapo, no tiene con quien, pero si tiene con qué y e$o cuenta mucho, pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA. Fe de Ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.