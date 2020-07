Mujer de 49 años vence al COVID-19 en el Hospital General de Apatzingán

La paciente presentaba diabetes y permaneció 16 días en el nosocomio

MORELIA, MICHOACÁN, A 16 DE JULIO DE 2020.- Después de permanecer 16 días en el Hospital General de Apatzingán de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), mujer diabética de 49 años de edad, supera con éxito el COVID-19.

La paciente número 47 fue despedida y dada de alta para regresar a casa con su familia, pese a su comorbilidad, misma que recibió los cuidados médicos necesarios a través del equipo multidisciplinario.

Las personas con padecimientos como obesidad, hipertensión y diabetes, pueden presentar mayores complicaciones en caso de contraer COVID-19, por lo que la SSM invita a llevar un estricto control de sus enfermedades.

Aún no existe cura o vacuna contra el COVID-19, por lo que el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medias preventivas más efectivas para evitar contraer el virus.

La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre este padecimiento.