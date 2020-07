Sin prisas, pero con rumbo claro por Michoacán : Casimiro Méndez Ortiz

MORELIA, MICHOACÁN A 16 DE JULIO DE 2020.- Necesarios pero sin prisa, los acercamientos de intercambio de ideas en la política interna de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Michoacán se comienzan a dar. El llamado es a la prudencia y a la unidad, pues sólo con paso firme y teniendo el rumbo claro es como se habrá de consolidar la transformación de Michoacán.

Así lo expresó el Senador de la República Casimiro Méndez Ortiz, al referirse a recientes encuentros que se han sostenido por líderes, representantes populares y referentes de la política de izquierda en Michoacán, como: los Secretarios de Finanzas Fidel Rubio y de Indígenas Netzahualcóyotl Santos, entre otros representantes populares y liderazgos afines al proyecto de la 4T: los también senadores Blanca Piña Gudiño y Germán Martínez, los Diputados Federales Ana Lilia Guillén y Feliciano Flores; otros políticos como: Selene Vázquez, Fidel Calderón, Osvaldo Ruiz, Juan Pérez, Juan Pablo Puebla y Martín López, entre otros.

Señaló que, el encuentro tuvo la finalidad de construir un programa político rumbo al proceso electoral 2021, libre de intereses personales, de una forma incluyente donde sea el sentir michoacano la base del proyecto, si bien, aún no son tiempos electorales, es necesario trabajar para fortalecer los distritos, y por ello, serán comunes los grupos y las reuniones con la militancia activa; pues se inicia a trazar la “ruta de la victoria”, por Michoacán.

Destacó que no es momento de repartir posiciones o candidaturas, y se coincide de común acuerdo con todos los convocados en que es tiempo de continuar fortaleciendo las acciones del gobierno federal en el estado. Se definió en conjunto, un programa político rumbo a la contienda 2021 teniendo como base la voz del pueblo michoacano, pues no hay cambio posible si no es de la mano de las y los michoacanos.