Se reúnen maestros de la CNTE con encargado de la CEDH ante la gestión de la diputada Tere Mora

La diputada local manifestó que el Poder Legislativo será el puente entre autoridades y organismos con la sociedad civil.

MORELIA, MICH., A 18 DE JULIO DEL 2020.- La diputada Teresa Mora Covarrubias, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, sostuvo una reunión con el encargado de despacho de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Uble Mejía Mora y un grupo de profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de diversas regiones de Michoacán.

La legisladora petista, estuvo acompañada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y compañera de bancada, Brenda Fraga Gutiérrez. En dicha reunión los temas que se tocaron fueron diversos, pero siempre en referencia al respecto irrestricto de los derechos humanos.

“Entre los puntos que abordamos esta el del comunero detenido, mismo que al parecer no hay ninguna razón por la que se encuentre en estas condiciones, otro de los temas que abordamos es que el Gobierno del Estado de Michoacán obliga a los maestros michoacanos a recibir su pago mediante tarjeta, y no por cheque como lo han exigido. Los docentes expusieron ante el encargado de la CEDH sus razones por las cuales solicitan sigan recibiendo su pago vía cheque y no de forma electrónica y pidieron la intervención a la comisión para este fin”, informó la legisladora petista.

De manera general, la diputada Mora Covarrubias detalló que se le pidió al encargado de despacho de la CEDH temas muy puntuales como es el conocimiento y la investigación para emitir recomendaciones por asuntos como: las presiones ejercidas por las autoridades educativas para tarjetizar la nómina de los maestros contra su voluntad; el hostigamiento por parte de las autoridades educativas estatales, sufrido por personal de la dirección de Educación Indígena; las irregularidades en el proceso de detención y el proceso judicial contra el maestro Leobardo Reyes; y las irregularidades en el proceso contra el ciudadano de Caltzontzin, que sigue detenido.

“Está reunión es sólo el principio de una serie de reuniones que se agendáremos con distintas autoridades y organismos, a fin de que se resuelvan las demandas y peticiones de este sector de la sociedad, el Partido del Trabajo y sus representantes siempre serán la voz del pueblo y para el pueblo”, finalizó.