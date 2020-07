Conocer el proceso legislativo para tener más y mejores leyes: Adriana Hernández

La legisladora sostuvo un encuentro con estudiantes de la Maestría en Juicio de Amparo de la UNIVA, plantel La Piedad

COMUNICADO 686/MORELIA, MICH., A 19 DE JULIO DE 2020.- Los ciudadanos deben conocer e interesarse en el proceso legislativo a fin de construir una sociedad más informada, de esta manera y trabajando en conjunto, legisladores y sociedad, podremos crear leyes o reformas indispensables para mejorar la calidad de vida de los michoacanos y coadyuvar a impulsar el desarrollo del estado.

Así lo afirmó la diputada Adriana Hernández, durante la charla que sostuvo con estudiantes de la Maestría en Juicio de Amparo de la UNIVA plantel La Piedad, como parte de los trabajos de la materia de Metodología de la Investigación y Jurisprudencia.

Asimismo, la diputada originaria de La Piedad aseguró que una base conformada entre todas las fuerzas políticas permitirá la construcción y mejora de leyes que beneficien al estado.

“Si bien cada uno de los legisladores llegamos al Congreso por un partido político, porque así son las reglas, a la hora de trabajar debemos priorizar a nuestro estado y dejar de lado los intereses de partido, de grupos o personales y ver cuáles son las leyes o modificaciones que se tienen que hacer, que realmente le sirvan a la ciudadanía y que puedan dar resultados de manera inmediata.

En ese sentido, la congresista tricolor recordó que el proceso legislativo consiste en la fase de iniciativa; fase de discusión y aprobación por las Cámaras; y fase de publicación u observaciones.

Asimismo, refrendó su compromiso de seguir trabajando para ayudar a los sectores más vulnerables, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y niños en situación de violencia, entre otros.

“Siempre he sido una mujer de trabajo, estamos integrados en nuestro trabajo, apoyando en todo momento, porque gran parte de mi trabajo lo he podido hacer con la ayuda ciudadana. Como funcionarios o servidores públicos solos no podemos hacer las cosas, necesitamos de la valiosa aportación de la ciudadanía para crecer como estado.