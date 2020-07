El PRI va por más votos en el 2021

EL/ INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-23-JUL-2020/ Sin descartar una alianza con otras fuerzas políticas el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reorganiza para ser una opción atractiva en el proceso electoral 2021.



Así lo externó Arturo Hernández Peña, dirigente estatal del tricolor en Michoacán, durante el encuentro sostenido con reporteros locales, previo a una reunión con sectores y organizaciones de ese instituto político.



“Que pague quien deba pagar” señaló al referirse al proceso legal en el que está vinculado Emilio Lozoya, ex director general de Pemex. En el PRI no defenderemos a quien haya cometido ilícitos.



Respecto al proceso electoral del 2021 reiteró su llamado a que levanten la mano quienes tengan aspiraciones; recordó que en los comicios pasados el PRI alcanzó una votación importante que lo ubica como un contendiente real. “Muchos se fueron del partido porque pensaron que era lo adecuado, hoy que se dan cuenta que no era lo esperado están de regreso”.



Para Uruapan se barajan los nombres de Pedro Plancarte Andrade, Fernando Guízar, Mónica Sánchez Cachú, Socorro Quintana León, Rigel Macías Hernández.