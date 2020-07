GRINGA, GRINGA: Varios asoman la cabeza y levantan la mano

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-24-JUL-2020/ En la política se pueden cometer errores pero no pendejadas, Tachuela dejó abierto el micrófono, en sesión del ayuntamiento, grave error, porque pendejada hizo al decir que “van 100 despensas para el partido” lo buenos es que en Uruapan no hay oposición y todos se limitaron a reír ¿Quién fue más pendejo? Se rieron pero nadie cuestionó, así son los regiburros.



Los regiburros cuidan las formas nunca los fondos eso y nada es lo mismo, bueno que bien que Tachuela no dejó su bragueta abierta porque entonces sí, pero como los regiburos ven no pasa nada, bueno pos no es único ay ta la diputa Mayela cuando refirió a sus homólogos como “pinches nacos” con micrófono abierto. Bueno quien es tonto, es tonto.



El que no se apendeja es Tulais, con el apoyo a Enoc, pero no le creen ¿cómo? Si en tres años incrementó su salario mensual de15 a 20 mil pesos, mensuales, mientras hay empleados que ganan mil 3 mil pesos al mes.



Mientras algunos trabajadores acuden sus oficinas a trabajar los integrantes de la planilla oficial, disculpe usted, la planilla que encabeza de Henoc ¿qué tan oficial será? Que desde su nacimiento incumple con las normas, no tienen el tiempo necesario para contender por la presidencia de SUTEM, pero bueno en este pueblo todo se vale.



Pos hay otras planillas pero con menos apoyo menos dinero ¿por qué quieren el triunfo de Henoc? Sencillito, si gana le dará poder al PRD para continua con la presidencia burricipal en 2012, asi de sencillo, todos los partidos políticos meten la mano en la elección del SUTEM y de ahí depende como el triunfo electoral de lo que viene, ojo mucho ojo la polaca en Uruapan.,no se distraigan…



Lo regiburros tampoco se deben distraer, tienen que entregar su informE anual será importante saber lo que hicieron, en materia legislativa, porque no se nota e trabajo y que recuerden que acudir a las inauguraciones de obras o arranques de programas no es su obligación, pero se confunden.



Confunden la leche con la magnesia y creer que por salir a cortar un listos ya trabajaron, por levantar el dedo si saber os que aproaron ya quedó su trabajo y por cobrar sus 50 mil pesos o más compensaciones y beneficios distintos, principalmente el tráfico de influencias que, ahora sabido utilizar.



Pos bueno que gocen de su abril y mayo porque a queda menos tiempo para que sigan haciéndole al agringado, pero cuándo termia su gestión quieren regresar y no le que se llevaron.



Luego andan chillando hay tan varios ejemplos, pos ahora hay quienes dicen y aseguran que Ramoncito, quiere participar para presidencia, pero todo apunta que él, Ramón, desde afuera sale ganando, no necesita estar a la vista para estar adentro.



Pero hacen buena mancuerna o Juanito Costillita y Nacho Campestre, bueno Nachito emplea bots tartamudos, sólo quelos programó mal y a esta servidora le llegaron 300 mensajes en favor AMLO en menos de 20 minutos ¿No que muy democráticos? Así que la recomendación es que revisen muy bien a quien le mandan los bots…



Bueno pos antes no se podía hacer promoción política con dinero del pueblo ahora sí, despensas, equipo médico, tinacos, pollos y hasta la guajolote lleva el logo del particular de que reparte o del diputado, así las cosas, no fuera el innombrable porque loa chairos estaría insultando, ahora si se callan.



Que siempre sí, AMLO se subió al avión, ahora si tenemos un presidente que está en el avión ¿qué dije? Que ahora si usará el avión,¡ladren perros…!



Y pos aunque en Morena desestiman al grupo empresarial, andan buscando un empresario para la candidatura a la gobernatura y ¿entonces? ¿Cómo? Un fifí en la candidatura, y Raulín Morrón alias “Pancho Villa” ¿dónde queda? No estén tan confiados con que Morrón es el bueno, aún falta por recorrer… dicen que van a revisar muy bien los expedientes ¿venta de plazas?



Pos bueno Cristóbal Arias dice que quiere pa ver que saca, propio de los ex priísta y ex perredistas, y no si no le da nada hace lo que acostumbra se va a otro partido político, ya le sabe.



Pos la lista crece cada día más salen nuevas caras, de todo los partidos ahora hay siete institutos políticos.



Aunque ahorita hasta el perro de la casa quiere ser presidente municipal, en la administración municipal no es la excepción, los regiburros también quieren, no pueden con la regiduría, bueno Guízar el regidor priísta quiere ser presidente y por supesto su amigo y padrino político, Pedrito Pancártel.



Mayra Xiomara no quita el dedo del renglón y quiere ser diputada, lo mismos bueno a lista es grande muy grade pero en la polaca querer no es poder… deben trabajar en lo que hoy les debe ocupar, aunque les llegó como anillo al dedo la pandemia, ahora todo será virtual, de por si ya son regidores virtuales, hoy justificado de lo contrario quien los va a elegir y pos GRINGA, GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



Fe de ratas: Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad esmera coincidencia.