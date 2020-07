Morena alerta a la militancia sobre vivales que reparten candidaturas

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SAB-25-JUL-2020/ Para evitar que los vivales de la política sorprendan y confundan a la militancia el consejo estatal de Morena y la dirigencia estatal provisional efectuaron una reunión informativa en el salón ejidal de Zumpimito.



Enmarcada en los festejos del sexto aniversario, de este partido político, la llamada “Ruta de la Victoria” era de carácter informativo como se pretende hacer en cada uno de los doce distritos electorales federales de Michoacán.



Pese a lo anterior discrepancia entre liderazgos morenistas: Mientras unos eran de la línea dura, de cerrar la asamblea a los militantes comprobados; otros enfatizaban que Morena debe ser abierto e incluyente mientras se observen las medidas sanitarias del SARS-Covid19.



Las diferencias se recrudecieron cuando reporteros solicitaron ingresar a la asamblea, toda vez que fueron invitados mediante oficio; pero se toparon con la negativa de quienes vigilaban el ingreso.



Ante esta situación tensa, José Apolonio Albavera Velázquez, presidente del consejo estatal; Fidel Rubio Barajas, presidente provisional del comité estatal y José Nezahualcóyotl Santos Ignacio, secretario de asuntos indígenas y campesinos, salieron para atender a los reporteros en la calle.



Adentro, exhaltado, el senador Casimiro Méndez Ortiz se refirió a la presencia de personas ajenas a Morena por lo que generó un exabrupto, terminó su participación y salió del salón ejidal lo que confundió a varios que comenzaron a retirarse.



Respecto a la “Ruta de la victoria” los entrevistados señalaron que llevan un mensaje de reforzar la unidad en torno a la 4T y a convocar a la militancia y a la sociedad para que no caigan en las garras de charlatanes que abren casas de gestión, casas de apoyo y efectúan reuniones políticas sin contar con el aval de Morena.

Reiteraron que las candidaturas de Morena pasarán por tres filtros: el consejo estatal, el comité estatal y, lo más importante: la militancia “sin estas tres condiciones no habrá candidaturas; ni con dinero”.

Con estas acciones buscan frenar las fallas del proceso 2018 en el que se eligieron candidatos que no emergieron de una decisión colectiva y fueron factor de inconformidad entre los morenistas.



A esta reunión asistieron referentes como Casimiro Méndez Ortiz, senador de la república; Ignacio Benjamín Campos Equihua, diputado federal por el 09 distrito; Agustín García Rubio, diputado federal plurinominal; Mayela Salas Sáenz, diputada local por el distrito 14.

Entre los “tiradores” Yolanda Barragán, regidora, Quetzalcóatl Sandoval Isidro, regidor; Jose Juan Mejía Valencia, regidor.

Para el solio de Ocampo estuvo Osvaldo Ruiz Ramírez y tarde, pero sin sueño: Fidel Calderón Torreblanca, diputado federal.