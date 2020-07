Atrapado por secuestro, robo y el homicidio de 4

Los cuerpos los hallaron en la desviación a Las Cocinas.

URUAPAN, MICHOACÁN, 26 DE JULIO DE 2020.- Autoridades policiales lograron la detención de José Guadalupe R., por su posible relación en los delitos de secuestro agravado, robo de vehículo y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de cuatro cortadores de aguacate, en hechos perpetrados en el 2019, en la comunidad de Capacuaro, perteneciente a este municipio.

Los hechos tuvieron lugar el 31 de mayo del presente año, cuando los ahora extintos, Francisco Josué C., de 28 años; José Guillermo L., de 20; Alejandro P., de 25; Cristóbal C., de 36 años y Héctor C., acudieron, a bordo de una camioneta y un automóvil compacto, a la localidad de Capacuaro, con la finalidad de recoger unas cajas de aguacate que venderían en el mercado de abastos; sin embargo, al lugar llegaron varias personas, los amagaron con armas de fuego.

Héctor C., aprovechó un descuido y escapó con rumbo al cerro, escuchando a la distancia detonaciones de arma de fuego; por lo que se internó entre la serranía para evitar que fuera localizado.

En las primeras horas del día siguiente, en la carretera Uruapan-Los Reyes, a la altura de la desviación a la localidad de Las Cocinas, fueron encontrados los cuerpos sin vida de Francisco Josué C., José Guillermo L., Alejandro P., Cristóbal C., quienes presentaban heridas de bala de grueso calibre.

Una vez que se iniciaron las investigaciones respectivas, se logró establecer la posible participación de José Guadalupe R., en los delitos de secuestro agravado, en perjuicio de Francisco Josué C., José Guillermo L., Alejandro P. y Cristóbal C.; homicidio en grado de tentativa, en agravio de Héctor C., y el delito de robo de vehículo, por lo que se solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que este día fue cumplimentada.