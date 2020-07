La Reforma Energética no fue avalada por el PRD

Fuimos el único partido que salió en defensa del petróleo: Juan Bernardo Corona

El fundador, militante y ex diputado federal del PRD, Silvano Aureoles se opuso en su momento en tribuna

Sin cumplirse la promesa de campaña del Presidente de México, de revocar dicha Reforma



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-26-JUL-2020/ Las y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidieron en señalar que este instituto político nunca avaló la Reforma Energética.

Juan Bernardo Corona, Presidente del CEE-PRD recalcó que el PRD fue el único partido político que realizó campañas informativas y movilizaciones en todo el país en defensa del petróleo y en contra de la Reforma Energética, usando el lema “El petróleo es nuestro”.

En ese sentido, el dirigente partidista descalificó y criticó el manejo político y mediático que le está dando el Presidente de México al asunto de la Reforma Energética queriendo hacer ver que todas las fuerzas políticas participaron en ello.

Corona Martínez sostuvo que en el caso Lozoya, el gobierno federal está utilizando a las instituciones para amedrentar a sus adversarios, y curiosamente el presunto acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos no ha pisado la cárcel.

“Entonces, ¿de qué se trata?, ¿Quiere el Presidente hacer justicia? ¿De verdad quiere revocar la Reforma Energética como lo prometió en su campaña? Me parece que no, el Presidente ya lo olvidó, no ha cumplido y está más interesado en andar politizando y haciendo campaña para el 2021 que en atender el país”, dijo Corona Martínez.

Es importante recordar que el fundador, militante y ex diputado federal del PRD, Silvano Aureoles Conejo, en su momento, se opuso en tribuna a la Reforma Energética, al señalar que “es una atrocidad para la Nación entregar la riqueza petrolera a manos particulares”.

El ahora gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, entonces, dijo: “la propuesta de Reforma Energética vulnera la soberanía de la Nación y le quita el control sobre los hidrocarburos, conducen, sin duda, a la privatización de nuestra riqueza nacional empezando por el petróleo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Para finalizar, Juan Bernardo Corona exigió al gobierno de la República, que el caso Lozoya se haga apegado a las leyes y con transparencia, y dejó en claro que el PRD no está defendiendo a nadie, sólo es una exigencia de que la Federación no actúe políticamente.