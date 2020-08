Atención de calidad para todos Ofrece Paco Cedillo

SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN; A 03 DE AGOSTO DE 2020.- Con la finalidad de brindar una atención de calidad a todos los michoacanos, el diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, sostuvo ayer una reunión de trabajo con habitantes de esta localidad.

Acompañado de los diputados federales, Agustín García Rubio y Ana Sánchez Castro, Cedillo de Jesús escuchó muy atento algunas peticiones de los ciudadanos de esa comunidad, entre las que destacan apoyo para trasporte escolar, la adquisición de una bomba para extraer agua, y cemento para construir una escalera que conduzca al lugar donde se pretende bombear el agua potable.

En su intervención, Paco Cedillo afirmó que aunque este municipio no corresponde a su distrito, su trabajo y el apoyo que brinda es imparcial para toda la sociedad en general, pues aseguró que es legislador de todos los michoacanos.

Destacó: “Escuchar las demandas y peticiones de la ciudadanía es una de las prioridades, soy un servidor del pueblo y a ustedes me debo, por ello estoy aquí atendiendo de manera personal sus inquietudes”.

De igual manera expresó “siempre me he caracterizado por cumplir lo que digo, no soy como los políticos tradicionales que crean falsas expectativas en la ciudadanía, que prometen y al final no cumplen, soy diferente, lo que Paco Cedillo dice, lo cumple”, remarcó.

Finalmente, el legislador hizo la invitación a toda la ciudadanía para que acudan a su casa de enlace, donde podrán encontrar diversos apoyos de gran beneficio social, ubicada en la calle Juan Delgado No. 59, en el Barrio de San Miguel, en el centro histórico de Uruapan.